Пятница, 2 Мая 2025 11:24

АрмИнфо. В Армении произошло очередное землетрясение. Как передает Служба сейсмической защиты МВД РА, землетрясение магнитудой 2,0 зафиксировано 2 мая в 09:12 по местному времени в 12 км к югу от города Гавар. В эпицентре сила подземных толчков составила 2-3 балла.

Землетрясение силой в 2 балла ощущалось в селах Еранос и Сарухан Гегаркуникской области республики.