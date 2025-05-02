Пятница, 2 Мая 2025 11:08

АрмИнфо. В рамках 49-й сессии Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору ООН 1 мая в Женеве состоялось обсуждение Национального доклада Армения четвёртого цикла УПО.

Как сообщает перс-служба МИД Армении, в докладе отражены достижения, вызовы и перспективы в области прав человека в Армении за последние четыре с половиной года. Подготовительные работы по Докладу проводились при координации Министерства иностранных дел Армении с привлечением всех заинтересованных ведомств; состоялись публичные обсуждения Доклада.

На 49-й сессии УПО делегацию Армения возглавил заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян. В ходе заседания УПО делегация Армении представила подробный отчёт о выполнении рекомендаций, полученных в рамках предыдущего цикла обзора.

В своей вступительной речи Абисогомонян представил прогресс, достигнутый в Армении за последние годы в процессе реализации экономических, социальных, культурных, политических и гражданских прав. Заместитель министра иностранных дел обратил внимание присутствующих на проблемы, с которыми столкнулась Армения в отчетный период, включая вопросы 115 тысяч (более 150 тыс. с 2020 года - ред.) насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане, а также выяснения судьбы пропавших без вести и насильственно исчезнувших.

Национальный доклад Армении четвёртого цикла вызвал большой интерес у международного сообщества. С заявлениями выступили представители около 100 государств-членов, в большинстве своем подчёркивая прогресс, достигнутый Арменией в области прав человека за последние годы, включая реализованные законодательные и системные реформы.

Делегация Армении заверила, что правительство Республики твердо привержено продолжению реформ при обеспечении принципов прозрачности, подотчётности, участия и инклюзивности.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.