Пятница, 2 Мая 2025 11:07

АрмИнфо. Брюссель пока не получал заявки от Армении о членстве в Евросоюзе, когда получит, тогда и обсудит. Об этом заявила в интервью радиостанции "Свобода" Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Не уточнив, одобрит ли Брюссель заявку или нет, высокопоставленный европейский дипломат лишь подчеркнула, что желание, озвучиваемое в Ереване, показывает, насколько привлекательна сегодня европейская семья.

"Произошедшее в парламенте Армении показывает, что привлекательность Евросоюза сейчас выше, чем раньше. Для подачи заявки на членство в Европейском Союзе любая страна должна соблюсти 2 условия - она должна быть государством и находиться в Европе. Мы пока не получали заявку от Армении о членстве в Евросоюзе. Когда получим, тогда и обсудим", - заявила Кос.

В прошлом месяце парламент Армении принял законопроект о начале процесса членства в ЕС. В то же время официальный Ереван заявляет, что, хотя законопроект соответствует программе углубления отношений с Евросоюзом и сбалансированной внешней политике Армении, однако это не является заявкой на членство в ЕС. "Для подачи заявки Армения должна пройти ряд процедур, когда все будет, тогда и рассмотрим", - заключила Кос.