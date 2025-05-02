Пятница, 2 Мая 2025 11:03

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 70/2, 74 на улице Дзорапа; частные дома 12-14 на улице Рига, частные дома 41-139 на ул. Кочара, частные дома 37/7-39/8 на улице Ачаряна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 улицы Лукашина, территории, прилегающие к трассе Север-Юг;

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 частные дома на 3-ем переулке Ачемяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Ачемяна, 2-ой переулок Ачемяна, улица Арцаха, частные дома на 2-ом переулке Арцаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Еркатугаиннери 6,9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 частично улицы Молдовакан, Тотовенца, Багреванди, частично проспект Гая, тоговый колледж N2, спец.школа N17, здания школ NN133, 134, ясли-детские сады NN103, 104, 252 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично села Айгек и Баграмян;

в Араратской области:

10:00-13:00 территория вокруг Лесного хозяйства и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Ехегнаван, частично село Лусарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:30 частично село Беркануш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-15:00 квартал “Антартнтесутюн” полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Егварде;

11։00-14։00 квартал “Усанохакан” общежития и супермаркер в городе Абовян;

11:00-17:00 села Капутан, Атис, Зовашен; частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-16:30 населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 ч астично город Спитак; частично села Сарамеч и Джрашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.