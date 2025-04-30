Среда, 30 Апреля 2025 20:10

АрмИнфо.ВТБ (Армения) выступил генеральным партером студенческой «Универсиады – 2025», организованной Российско-Армянским университетом. В этом году в ней принимают участие 18 вузов республики. Студенты соревнуются в футзале (мини-футбол), баскетболе, волейболе, плавании, настольном теннисе, стрельбе и шахматах.

Культурная программа «Универсиады» включает творческие состязания: танцевальные и театральные постановки, вокальные выступления, конкурсы КВН и показ социальных роликов. Для интеллектуалов организованы турниры по «Что? Где? Когда?», где участники демонстрируют эрудицию, быстроту реакции и командную работу.

«Для ВТБ (Армения) поддержка «Универсиады» - это не просто социальная инициатива, а стратегическое вложение в будущее страны. Мы видим, как подобные проекты раскрывают потенциал молодежи, создают среду для профессионального роста и укрепляют связи между вузами. Особенно ценно, что мероприятие объединяет не только спортивные, но и интеллектуальные, творческие направления, формируя разносторонних специалистов», – отметил генеральный директор – председатель директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

«Универсиада» - одно из ключевых событий в жизни студенческой молодежи Армении. Мы высоко ценим поддержку ВТБ (Армения), благодаря которой открываются новые возможности для самореализации студентов и укрепления межвузовского взаимодействия», – прокомментировал ректор РАУ Эдвард Сандоян.