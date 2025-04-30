Среда, 30 Апреля 2025 19:54

АрмИнфо. Префект округа Нор Норк Тигран Тер-Маргарян должен быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ваге Еприкян.

Он заверил, что сторона защиты блогера Артура Чахояна обязательно добьется этого. По словам адвоката, сегодня Артур Чахоян был освобожден после незаконного задержания. "Он продолжит лечение в больнице Святого Григория Просветителя. Ожидаю от следственного органа надлежащего расследования пыток, причинения телесных повреждений и хулиганства, а также соответствующей уголовной оценки действий главы районной администрации и его предполагаемых сообщников. Если ради демократического пафоса префект будет отстранен от должности, он все равно должен будет понести уголовное наказание" - написал Еприкян.

Напомним, что сегодня в администрации округа Нор Норк глава столичного района Тер-Маргарян в сопровождении своих соратников избил Чахояна, нанеся ему телесные повреждения. По данному инциденту задержано 6 человек, в том числе и сам Чахоян. Префекта округа Тиграна Тер-Маргаряна в их числе нет. На инцидент отреагировал и Следственный комитет, пресс-секретарь которого Кима Авдалян на своей странице в Facebook сообщила о возбуждении уголовного производства по п.1 и 5 ч.2 ст. 195 уголовного кодекса РА (применение насилия группой лиц).