Среда, 30 Апреля 2025 19:53

АрмИнфо. Адвокат Роман Ерицян опроверг информацию о передаче здания представительства Арцаха правительству Армении, а также о том, что это здание было заложено под кредит бывшим президентом Арцаха.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук арцахский адвокат, официальный ответ, подтверждающий отсутствие прав собственности на заложенное имущество он получил в рамках адвокатского запроса и других исследований, проведенных по поручению президента Арцаха Самвела Шахраманяна. В связи с этим Ерицян заявил, что информация о передаче здания является вымышленной и не имеет под собой оснований.

"Здание представительства Арцаха не заложено ни в банке, ни в кредитной компании, ни у частного лица. Разумеется, правительство Армении способно на различные махинации, включая открытое нарушение прав собственности. Однако будьте уверены, что я всеми доступными юридическими средствами воспрепятствую попыткам передачи этого здания, которое теперь считается символическим для Арцаха, правительству Армении", - резюмировал адвокат.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что действующее здание представительства Арцаха в Ереване, являющееся собственностью правительства Арцаха, перешло в распоряжение правительства Армении. Кроме того отмечалось, что еще пять лет назад бывший президент Арцаха Араик Арутюнян заложил это здание Арцахбанку за 800 тысяч долларов.