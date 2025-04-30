Среда, 30 Апреля 2025 19:52

АрмИнфо. Армен Даниелян уволен с должности начальника Инспекционного органа по безопасности

продуктов питания. Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Ранее пресс-секретарь Инспекционного органа Ануш Арутюнян сообщила, что отставка Даниеляна стала неожиданностью для сотрудников ведомства, поскольку еще накануне он был на работе.

Напомним, что Армен Даниелян занимал должность главы органа с 11 ноября 2024 года.