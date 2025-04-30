Среда, 30 Апреля 2025 19:49

АрмИнфо.Высший судебный совет удовлетворил ходатайство генерального прокурора РА Анны Вардапетян о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи суда первичной инстанции Ереванского уголовного суда Артуша Габриеляна. В настоящее время рассматривается ходатайство об аресте судьи.

Напомним, дело судьи Артуша Габриеляна касается получения взятки. По материалам дела, судья согласился отложить рассмотрение дела, находящегося в его юрисдикции, в обмен на взятку, чтобы истек срок давности. Однако один из адвокатов судьи Александр Кочубаев заявил журналистам, что при рассмотрении ходатайства о возбуждении уголовного дела в отношении судьи не было представлено фактических обстоятельств, которые бы указывали на инкриминируемые судье действия.

Отметим, что в рамках данного дела арестованы двое, один из которых помощник Габриеляна, а второй - его друг.