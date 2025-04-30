Среда, 30 Апреля 2025 19:46

АрмИнфо.Вызывает глубокую обеспокоенность инцидент, произошедший 30 апреля в администрации района Нор-Норк, в ходе которого глава административного района Тигран Тер-Маргарян и сотрудники администрации применили физическое насилие в отношении активиста Артура Чахояна. Об этом заявил адвокат Александр Кочубаев.

Он обратил внимание на факт насилия, осуществленный на государственном уровне и бездействие правоохранительных органов.

"Эти действия не только неприемлемы с этической точки зрения, но и нарушают Уголовный кодекс Республики Армения. Согласно статье 258 Уголовного кодекса Республики Армения, хулиганство, совершенное группой лиц, считается отягчающим обстоятельством. Кроме того, применение насилия должностным лицом может быть квалифицировано как превышение должностных полномочий, что влечет за собой уголовную ответственность", - констатировал адвокат, на своей странице в Фейсбук.

Вместе с тем, адвокат заметил, что полиция, после данного инцидента, вместо того, чтобы доставить в полицейский участок лиц, применивших насилия, пригласили пострадавшего Артура Чахояна в отделение полиции Нор-Норка, для написания заявления.

Кочубаев подчеркнул, то данные действия правоохранителей вызывают много вопросов. В частности, отреагировала ли полиция надлежащим образом и дала ли справедливый и объективный ответ?

:Государственные учреждения обязаны обеспечивать защиту прав граждан и верховенство закона. Подобные случаи подрывают доверие общества к государственным учреждениям и угрожают основам правового государства. Общественность должна требовать ответственности, как на юридическом, так и на политическом уровне. Необходимо, чтобы правоохранительные органы провели беспристрастное и объективное расследование, а виновные понесли наказание, установленное законом", - написал Кочубаев.

Отметим, что сегодня глава столичного административного района Нор-Норк вместе со своими подчиненными в здании администрации на глазах у журналистов жестко избили активиста Артура Чахояна, который занимается разоблачение откатов, хищений и злоупотреблений в столичном муниципалитете. Примечательно, что вчера Чахоян опубликовал запись, где тот же Тер-Маргарян угрожает ему расправой. А мэр Еревана Тигран Авинян, касаясь угроз своего подчиненного в адрес активиста, не только не осудил подобное поведение чиновника, но даже оправдал его. А уже сегодня, активист был избит тем же чиновников. Причем, любопытно, что приехавшая на место инцидента полиция задержала не напавших чиновников, которые группой избили гражданина, а пострадавшего активиста. Последний позже был госпитализирован в Медцентр Григория Лусаворича. А избивший гражданина чиновник отправился обедать, ни секунды не раскаявшись в содеянном. Любопытно, что указанный чиновник является членом партии "Республика", которая ратует за продвижение в стране демократических ценностей.