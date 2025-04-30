Среда, 30 Апреля 2025 18:02

АрмИнфо. Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном 25-27 апреля приняла участие в 13-м заседании Исполнительного совета Секретариата Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) в Маниле (Филиппины).

Как сообщает пресс-служба ЦИК Армении, в ходе заседания обсуждались вопросы повестки дня, в том числе вопрос выбора страны проведения заседания Исполнительного совета. По решению членов Исполнительного совета следующее заседание состоится в Армении в марте 2026 года.

Ассоциация избирательных органов (A-WEB) является крупнейшей международной организацией, объединяющей избирательные органы мира. В настоящее время в нее входят 121 орган управления выборами из 111 стран. С момента своего создания в 2013 году A-WEB содействует эффективности свободных, справедливых, прозрачных и открытых выборов во всем мире.

ЦИК Армении является полноправным членом Всемирной ассоциации избирательных органов с 23 сентября 2024 года. На 6-м Генеральном саммите Всемирной ассоциации избирательных органов, состоявшемся с 22 по 23 октября 2024 года, Армения была избрана членом Исполнительного совета Всемирной ассоциации избирательных органов.