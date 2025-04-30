Среда, 30 Апреля 2025 17:57

АрмИнфо. В результате широкомасштабных процессуальных действий, осуществленных в ходе уголовного производства, рассмотренного Антикоррупционным комитетом Республики Армения, установлено, что трое должностных лиц аппарата административного округа Кентрон мэрии Еревана как в составе группы, так и индивидуально требовали и получили взятки в общей сложности на сумму около 1 миллиона драм за бездействие в пользу ряда лиц, используя свои должностные полномочия в ущерб государственным интересам. Об этом говорится в сообщении комитета.

В частности, как отмечает источник, в ходе предварительного расследования установлено, что указанные должностные лица, проявляя незаконное бездействие, не фиксировали факты проведения строительных работ с нарушением установленного порядка и содействовали уклонению от административной ответственности, за что получали от них различные суммы денег в качестве взяток. При этом по указанным фактам нарушения не было возбуждено ни одного административного дела, в результате чего общине Еревана был причинен общий ущерб в размере 5 250 000 драм.

Чиновникам административного округа Кентрон предъявлены обвинения по нескольким пунктам во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в пособничестве и подстрекательстве к взяточничеству. В отношении одного из указанных должностных лиц избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении двух других - в виде домашнего ареста и внесения залога.

В ходе предварительного расследования возбуждены уголовные дела в отношении 9 лиц, которые давали взятки должностным лицам и посредничали в получении взяток за незаконное бездействие в их пользу.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении вышеуказанных должностных лиц завершено. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены надзорному прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд.