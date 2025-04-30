Среда, 30 Апреля 2025 17:37

АрмИнфо.Team Telecom Armenia объявляет о начале нового и важного этапа международного сотрудничества с одним из ведущих новостных каналов США - Newsmax.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках подписанного между компаниями соглашения абоненты Team Telecom Armenia получат доступ к контенту телеканала Newsmax, предоставляющего американские и международные новости, текущие события и прямые трансляции из разных уголков мира. В частности, подписчики смогут смотреть популярный новостной канал США, который транслирует новости из Вашингтона, Нью- Йорка, Лондона, Рима, Иерусалима и других городов.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян отметил, что для Team Telecom Armenia это новый этап расширения международного сотрудничества. <Это отражает наше стремление предоставлять подписчикам высококачественный и актуальный контент. Сотрудничество с Newsmax открывает новые возможности для наших клиентов, чтобы следить за разнообразными новостями со всего мира>, - подчеркнул он.

Старший вице-президент Newsmax по вещанию Энди Биггерс в свою очередь отметил, что Newsmax гордится сотрудничеством с Team Telecom Armenia, которая известна в регионе своими технологическими достижениями и лидирующими позициями в области связи. <Это важный шаг в глобальном расширении, который позволяет нам предоставлять достоверные новости из Америки через авторитетного оператора связи в Армении>, - сказал он.

Отметим, что акции Newsmax Inc. котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NMAX), и через Newsmax Broadcasting LLC компания управляет Newsmax - одним из ведущих новостных каналов в Соединенных Штатах. Сеть, занимающая четвертое место по рейтингу в Соединенных Штатах, доступна во всех основных кабельных и спутниковых системах. Медиа­платформы Newsmax: Newsmax TV, приложение Newsmax, веб-сайт (Newsmax.com) и издания Newsmax Magazine охватывают более 40 миллионов американцев. Forbes назвал Newsmax "новостным гигантом".

Напомним, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране. Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100-летнюю историю предоставления услуг в этой сфере.

Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам. Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.