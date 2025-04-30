Среда, 30 Апреля 2025 17:32

АрмИнфо. Отношения Армения-ЕС в последние годы динамично развиваются, охватывая новые форматы и направления сотрудничества. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с главой делегации Европейского союза в Армении Василисом Марагосом.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Марагос выразил благодарность за прием и подтвердил приверженность продолжению усилий по укреплению и расширению партнерства ЕС-Армения.

В ходе встречи обсуждался ряд секторальных программ и инициатив, реализуемых при поддержке ЕС. Состоялся обмен мнениями о потенциале сотрудничества в энергетической, образовательной, экономической и ряде других сфер и возможностях его реализации.

Марагос также представил позитивные сдвиги в процессе либерализации визового режима и подчеркнул важность последовательной двусторонней работы в этом направлении.

Собеседники коснулись новой "Повестки дня партнерства" ЕС-Армения, обоюдно подчеркнули необходимость дальнейшего углубления сотрудничества Армения-ЕС и совместной реализации новых инициатив.

Глава делегации ЕС также представил президенту программу мероприятий, посвященных предстоящему Дню Европы в Армении, подчеркнув их инклюзивный характер и важность. По его словам, программа направлена на повышение осведомленности граждан Армении и расширение их вовлеченности в отношения ЕС-Армения.

В ходе встречи особое внимание было уделено реформам, направленным на укрепление демократических институтов, а также программам гуманитарной и социальной помощи, реализуемым при поддержке ЕС.