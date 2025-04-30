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АрмИнфо. В пунктах пропуска через государственную границу Армении и в гостиничных комплексах страны будет запрещена реклама азартных игр. Комиссия Национального Собрания РА по экономическим вопросам на заседании 30 апреля выдала положительное заключение по представленным депутатом НС от фракции "Гражданский договор" Нареком Каграманяном поправкам в законе "О рекламе".
По словам автора инициативы, необходимость принятия закона обусловлена требованиями об ограничении размещения рекламы азартных игр. Предлагается ввести запрет на размещение рекламы азартных игр, интернет-гемблинга, казино и игровых залов, лотерей на пунктах пропуска через государственную границу РА, а также в гостиничных комплексах. По словам докладчика, в последнее время заметно увеличилось количество рекламы различных игорных заведений, казино и азартных игр на рекламных щитах на пограничных контрольно- пропускных пунктах и в гостиницах. Было отмечено, что это также негативно влияет на имидж Армении как страны с тысячелетней историей и богатой культурой. Каграманян сообщил, что до обсуждения во втором чтении будет внесен ряд других изменений в регулирование игорного сектора.
Закон должен вступить в силу 1 июня 2025 года.
В свою очередь, заместитель министра экономики Лиля Сираканян представила позитивную позицию правительства по документу, предложив рассмотреть вопрос о целесообразности внесения соответствующих изменений в закон "Об играх с выигрышем, играх в Интернет и в казино" между первым и вторым чтениями с целью устранения противоречий между двумя законами.
|Политзаключенный Армен Ашотян будет освобожден
|В Армянские вузы на 2025-2026 учебный год поступило 10970 абитуриентов - МОНКС
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал суд немедленно освободить незаконно арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна
|Армянский правовед рассказала, какой будет "цена" невыполнения решения арбитража по ЭСА Карапетяна
|Завершено предварительное следствие по делу о подготовке покушения на Арама Саркисяна
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|Лавров: ОБСЕ не справилась в Нагорном Карабахе
|Генпрокуратура намерена изъять у экс-главы Главного управления госохраны полиции РА Ромы Мкртумяна недвижимость и более 415 млн драмов
|Омбудсмен Армении провела встречу с послом Германии
|Глава армянского оборонного ведомства поздравил коллегу из Китая
|Адвокат бьет тревогу: Жизнь "обвиняемого в покушении" на Арама Саркисяна находится под угрозой
|Представительница Армении завоевала серебряную медаль на 21-ой Международной олимпиаде по географии в Таиланде
|Здание прессы без прессы - издание "Аравот" попросили из Дома печати
|Антикоррупционный суд Армении принял в производство иск о конфискации незаконного имущества у экс-главы ГУ госохраны полиции
|Минкульт НКР: ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы должны отреагировать на культурный геноцид учиненный Азербайджаном в Арцахе
|Аджапахян: Бог не простит жалких приспешников, которые ведают, что творят
|Американский сенатор рассказал об историческом потенциале мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Российский военкор отреагировал на угрозы АзерТадж в адрес ТАСС на фоне скандала вокруг памятника Айвазовскому
|Захарова отреагировала на снос памятника Айвазовскому в Нагорном Карабахе
|Тигран Хачатрян провел заседание Совета по борьбе с трафикингом и и эксплуатацией людей
|Путин подписал закон о ратификации соглашения по Российско-армянскому университету
|Дженифер Лопес выступит в Ереване вместо Снуп Догга
|В Армении иностранцы получат доступ к гостайне с разрешения Службы внешней разведки
|МОНКС Армении приобретет для Матенадарана книгу Саркиса Шнорали "Комментарии семи католических эпистолов"
|В Армении обсудили вопросы, связаннее с организацией COP-17
|Российский депутат: Снос памятника Айвазовскому в Арцахе - пример вандализма, поощряемого Азербайджаном
|Культура Арцаха будет представлена на международном фестивале в Италии - Минкультуры НКР
|Плановые отключения электроэнергии 1 августа
|Кавказовед: США заполучив Сюник Армении смогут реализовать долгосрочную стратегию по "сдерживанию" России и Ирана
|Открытие экстерриториального коридора через Сюник одно их предусловий для нормализации армяно-турецких отношений?
|Рыбоводческое хозяйство, принадлежащее брату Овика Абрамяна, уклонялось от уплаты налогов
|Для выполнения спецзадач Полицейская гвардия Армении применит БТР-ы
|Завершено предварительное следствие по делу в отношении ещё 7 лиц, участвовавших в массовых беспорядках в Ереване 10 ноября 2020 года
|Всеармянская Федерация кинопродюсеров впервые представит Армению в Венецианском золотом клубе продюсеров
|Прекращено преследование обвиняемого, проходящего по делу против экс-посла Армении при Святом Престоле
|Граждане Армении и лица с двойным гражданством, имеющие иностранные водительские права, смогут беспрепятственно ездить по Армении 3 месяца
|Территориальная целостность, суверенитет и юрисдикция РА не могут быть переданы на аутсорсинг - Пресс-секретарь Пашиняна
|В рамках проекта "Россия с вами" в Армению направлено порядка 140 тонн гуманитарной помощи арцахцам
|На оккупированных территориях Арцаха произошло землетрясение магнитудой 3,2
|Правительство РА одобрило изменение в Соглашение с РФ о безвизовых поездках граждан
|Замглавы МИД Армении рассказал коллеге из Греции о последних процессах в армяно- азербайджанской нормализации
|СК РА: по делу о неуплате налогов фитнес-клуб доплатил в бюджет 250 млн драмов
|Армения и Германия сверили часы по повестке сотрудничества
|Армения примет участие в 9-м Индийском международном фольклорном фестивале
|Генпрокуратура: с 5 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года на Единый счет восстановленных средств поступило 17,8 млрд драмов
|Армения поддержала разрешение конфликтной ситуации между Палестиной и Израилем на основе принципа "двух государств"
|Замглавы МИД Армении и Италии выступили за активизацию экономических и торговых связей
|МККК совершил свое посещение армянских военнопленных в Баку в июне этого года
|Глава профильной комиссии НС РА с послом ФРГ обсудил вопросы либерализации визового режима с ЕС
|Team Telecom Armenia представила перспективы секторов ИИ, телекома и возобновляемой энергетики на "Севанском стартап-саммите"
|Адвокат: Решением суда подтверждена незаконность обыска в квартире Самвела Карапетяна
|Оппозиционер: Власти Армении манипулируют общественным мнением на фоне ухудшения экономических и экспортных показателей страны
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Армения и Германия сверили часы по актуальным вопросам двусторонней повестки
|На имущество Овика Абрамяна и афиллированных с ним лиц наложен арест. Он обвиняется по нескольким статьям
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