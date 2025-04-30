Среда, 30 Апреля 2025 17:28

АрмИнфо. В пунктах пропуска через государственную границу Армении и в гостиничных комплексах страны будет запрещена реклама азартных игр. Комиссия Национального Собрания РА по экономическим вопросам на заседании 30 апреля выдала положительное заключение по представленным депутатом НС от фракции "Гражданский договор" Нареком Каграманяном поправкам в законе "О рекламе".

По словам автора инициативы, необходимость принятия закона обусловлена требованиями об ограничении размещения рекламы азартных игр. Предлагается ввести запрет на размещение рекламы азартных игр, интернет-гемблинга, казино и игровых залов, лотерей на пунктах пропуска через государственную границу РА, а также в гостиничных комплексах. По словам докладчика, в последнее время заметно увеличилось количество рекламы различных игорных заведений, казино и азартных игр на рекламных щитах на пограничных контрольно- пропускных пунктах и в гостиницах. Было отмечено, что это также негативно влияет на имидж Армении как страны с тысячелетней историей и богатой культурой. Каграманян сообщил, что до обсуждения во втором чтении будет внесен ряд других изменений в регулирование игорного сектора.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2025 года.

В свою очередь, заместитель министра экономики Лиля Сираканян представила позитивную позицию правительства по документу, предложив рассмотреть вопрос о целесообразности внесения соответствующих изменений в закон "Об играх с выигрышем, играх в Интернет и в казино" между первым и вторым чтениями с целью устранения противоречий между двумя законами.