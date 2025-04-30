Среда, 30 Апреля 2025 15:42

АрмИнфо. Ранее отчужденный детский сад Дилижана возвращен общине. Решение одобрено кабмином Армении 30 апреля.

Прокуратура Тавушской области в рамках своих полномочий по защите государственных интересов выяснила, что решением совета общины Дилижан от 2006 года главе города было разрешено предоставить здание детского сада площадью 891 квадратный метр, расположенное по адресу улица Шаумяна, 34, на право безвозмездного пользования организации, которая связана с другим лицом, ранее имевшим статус министра.

Как заявил юремьер Никол Пашинян, на основании представленного прокурором отчета в 12 сентября 2024 года в следственном отделе Следственного комитета Тавушской области было возбуждено уголовное дело, и параллельно с этим производством решением Ереванского городского гражданского суда общей юрисдикции от 25 апреля 2025 года было утверждено мировое соглашение между главой общины Дилижан и указанной организацией.

В результате мирового соглашения вышеуказанный детский сад общины Дилижан был возвращен общине, решение вступило в силу с момента опубликования. То есть в рамках наших процессов детский сад, который ранее был отчужден от общины, уже окончательно возвращен общине. Так что община и мы также можем подумать о ремонте этого детского сада и возвращении детей>, - сказал премьер-министр.