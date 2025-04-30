Среда, 30 Апреля 2025 15:40

АрмИнфо. Поведение главы административного округа Нор-Норк города Ереван Тиграна Тер-Маргаряна и других должностных лиц, наглое избиение гражданина группой лиц - это хулиганство, неуважение к государству и государственности. Так экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян реагируя на избиение Тер-Маргаряном активиста Артура Чахояна в здании администрации.

"Это результат высокого политического покровительства, которое перенесло уголовные нравы в государственную систему. Элита правящей силы "Гражданский договор" назначает на должности людей, которые вступают в "криминальные разборки" со своими критиками и искажают ценность государственности. Да еще и в очередной раз коллективно оправдывают произошедшее, ссылаясь на какие-то политические вопросы, тем самым доказывая, что узкие политические и личные интересы выше государственных. Это стало одной из главных угроз нашей государственности", - отметил правозащитник.

При этом он подчеркнул, что чиновники обязаны терпеть жесткую, шокирующую критику и не имеют права на такую реакцию. "Такая реакция перед журналистскими камерами и в прямом эфире, понимая, что за ними наблюдает общественность, еще более вопиюща.

Отказ от судебного преследования и последующего привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, которые вели себя подобным образом по отношению к Артуру Чахояну, будет означать оправдание произошедшего и продолжение покровительства со стороны государства",- заключил Татоян.

В свою очередь адвокат Арам Вардеванян констатировал, что высокопоставленный государственный служащий и группа других должностных лиц, в ходе прямого эфира, применяют насилие в отношении гражданского активиста, пользуясь его беспомощным состоянием. По его словам, эти деяния подпадают под преступление "хулиганство при отягчающих обстоятельствах".

"С момента инцидента прошло несколько часов, и до сих пор не было никакого публичного уголовного преследования указанных должностных лиц, не говоря уже о применении меры пресечения", - отметил адвокат.

При этом он заметил, что в случае с подобного рода явлениями, в которых участвовали лица с оппозиционными взглядами, в течение двух часов всегда следовали аресты, публичные уголовные преследования и, конечно, ходатайства о задержании. "Правовой нигилизм выглядит так",- добавил Вардеванян.

Отметим, что сегодня глава административного района Нор-Норк вместе со своими подчиненными в здании администрации на глазах у журналистов жестко избили активиста Артура Чахояна, который занимается разоблачение откатов, хищений и злоупотреблений в столичном муниципалитете. Примечательно, что вчера Чахоян опубликовал запись, где тот же Тер-Маргарян угрожает ему расправой. А мэр Еревана Тигран Авинян касаясь угроз своего подчиненного в адрес активиста, не только не осудил подобное поведение чиновника, но даже оправдал его. А уже сегодня, активист был избит тем же чиновников. Причем, любопытно, что приехавшая на место инцидента полиция задержала не напавших чиновников, которые группой избили гражданина, а пострадавшего активиста. Последний позже был госпитализирован в Медцентр Григория Лусаворича. А избивший гражданина чиновник отправился обедать, ни секунды не раскаявшись всодеянном. Любопытно, что указанный чиновник является членом партии "Республика", которая ратует за продвижение в стране демократических ценностей.