Среда, 30 Апреля 2025 14:51

АрмИнфо. Впредь ничего не будет отложено, ни один дедлайн не будет продлен. С таким категорическим заявлением выступил премьер Никол Пашинян 30 апреля на заседании кабмина, коснувшись внедрения института Всеобщего декларирования доходов физических лиц.

<Кто из министров придет с просьбой отложить какие-то сроки, пусть лучше напишет заявление об увольнении>, - сказал Пашинян.

Напомним, что внедрение системы Всеобщего декларирования доходов всех граждан- резидентов республики началось с 2023 года. Процесс организован в три этапа, с каждым годом будет увеличиваться круг людей, обязанных предоставлять декларацию. Внедрение системы завершится в 2025 году.

Недавно правящая фракция НС <Гражданский договор> инициировала пересмотр сроков подачи деклараций. Так, согласно инициативе, с 1 мая на 1 ноября переносится срок представления Всеобщей декларации и доходах для тех, кто подает декларацию в этом году (за доходы 2024 года). Те, кто должен подать декларацию в следующем году (о доходах за 2025 год), могут сделать это со 2 марта по 1 ноября. На последующие годы срок подачи декларации будет установлен с 2 марта по 1 июля.

Перенос сороков, как отмечалось, обусловлен проблемами с ID картами. Из-за процесса получения ID карт образовались очереди, а без них невозможно заполнить декларацию о доходах.

Помимо этого, учитывая то, что согласно Закону <Об идентификационных картах> ID-карта выдается (обменивается) на 15-й рабочий день, следующий за днем подачи заявления, т.е. гражданину выдается документ на 21-й день, предлагается следующая регулировка: если гражданин до 1 ноября обратился за получением ID-карты, но не успел получить, то крайний срок подачи декларации для него устанавливается 25-ое число месяца, следующего за месяцем печати ID-карты.

Сегодня стало известно, что за доходы, полученные в 2024 году, из 900 тыс. декларантов- физлиц отчитались всего 37 737.