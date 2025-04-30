Среда, 30 Апреля 2025 14:48

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян уклонилась от ответа на прямой вопрос журналистов в ходе брифинга осуждает ли она насилие со стороны должностных лиц в отношении граждан.

В частности, речь шла о сегодняшнем инциденте, связанном с избиением главы административного района Еревана Нор-Норк Тиграна Тер-Маргаряна общественного деятеля Артура Чахояна, который пришел в здание администрации для обсуждения с главой Нор-Норка вопроса по строительству детского сада и игровой площадки. Отметим, что в результате драки правоохранителями был задержан не Тер-Маргарян, а пострадавший активист Артур Чахоян, на которого набросились по очереди не только глава Нор-Норка, но и некоторые его подчиненные. Сейчас Чахоян госпитализирован.

При этом Защитник прав человека отметила, что еще не успела ознакомиться с видеоматериалами, распространявшимися с самого утра в армянском сегменте социальных сетей. Омбудсмен пообещала вернуться в свой офис, посмотреть их и уже после подумать о дальнейших действиях в рамках своих полномочий.

Манасян отметила, что офис Омбудсмена не несет прямой ответственности за инициирование уголовного дела по факту состоявшейся драки. Самым важным институтом в контексте оценки поведения должностных лиц, по ее словам, выступает Институт этики, который должным образом не состоялся в Армении.

В связи с инцидентом заявление распространила и <Инициатива 5 правозащитников>. Они отметили в первую очередь, что в результате совершения хулиганских действий главы Нор-Норка и его подчиненных в отношении общественного деятеля Артура Чахояна, с юридической точки зрения ирония заключается в том, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали не членов хулиганской группировки, а потерпевшего.

<Тем не менее, такое поведение сотрудников полиции не является чем-то странным, поскольку в качестве непосредственного руководителя их действий выступает полицейский, подлежащий уголовному преследованию, но оставшийся безнаказанным за участие в пытках гражданина год назад.

Важно подчеркнуть, что действия префекта и его подчиненных полностью соответствуют составу преступления не только хулиганства, но и пыток. Мы ожидаем, что в результате общественного давления со стороны политических и общественных структур удастся вернуть правоохранителей в законное поле>, - говорится в заявлении.