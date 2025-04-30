Среда, 30 Апреля 2025 14:45

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении ходатайствует о применении в отношении судьи первичной инстанции Ереванского уголовного суда Артуша Габриеляна меры пресечения в виде ареста. Об этом 30 апреля журналистам заявил адвокат судьи Эрик Алексанян.

Отметим, что генпрокуратура обвиняет судью в получении взятки. Сам Габриелян отказался отвечать на вопросы журналистов, касающиеся того, что был в любимчиках во властных структурах, заявив лишь, что намерен посоветоваться с адвокатами. Он высказался за скорое завершение этого дела, после чего пообещал выступить с заявлением.

Между тем, воздержался ответить на вопросы журналистов и адвокат Эрик Алексанян. Он отметил, что на данный момент заседание суда отложено для получения дополнительных материалов.

Другой адвокат, Александр Кочубаев, в свою очередь, сообщил, что стороны еще не завершили рассмотрение ходатайства об аресте судьи.

Напомним, что ранее Антикоррупционный комитет РА сообщал о проведении следственных действий в ереванском уголовном суде первой инстанции, не указав при этом конкретного имени.