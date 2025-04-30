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АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении ходатайствует о применении в отношении судьи первичной инстанции Ереванского уголовного суда Артуша Габриеляна меры пресечения в виде ареста. Об этом 30 апреля журналистам заявил адвокат судьи Эрик Алексанян.
Отметим, что генпрокуратура обвиняет судью в получении взятки. Сам Габриелян отказался отвечать на вопросы журналистов, касающиеся того, что был в любимчиках во властных структурах, заявив лишь, что намерен посоветоваться с адвокатами. Он высказался за скорое завершение этого дела, после чего пообещал выступить с заявлением.
Между тем, воздержался ответить на вопросы журналистов и адвокат Эрик Алексанян. Он отметил, что на данный момент заседание суда отложено для получения дополнительных материалов.
Другой адвокат, Александр Кочубаев, в свою очередь, сообщил, что стороны еще не завершили рассмотрение ходатайства об аресте судьи.
Напомним, что ранее Антикоррупционный комитет РА сообщал о проведении следственных действий в ереванском уголовном суде первой инстанции, не указав при этом конкретного имени.
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|Путин подписал закон о ратификации соглашения по Российско-армянскому университету
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|В Армении иностранцы получат доступ к гостайне с разрешения Службы внешней разведки
|МОНКС Армении приобретет для Матенадарана книгу Саркиса Шнорали "Комментарии семи католических эпистолов"
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|Открытие экстерриториального коридора через Сюник одно их предусловий для нормализации армяно-турецких отношений?
|Рыбоводческое хозяйство, принадлежащее брату Овика Абрамяна, уклонялось от уплаты налогов
|Для выполнения спецзадач Полицейская гвардия Армении применит БТР-ы
|Завершено предварительное следствие по делу в отношении ещё 7 лиц, участвовавших в массовых беспорядках в Ереване 10 ноября 2020 года
|Всеармянская Федерация кинопродюсеров впервые представит Армению в Венецианском золотом клубе продюсеров
|Прекращено преследование обвиняемого, проходящего по делу против экс-посла Армении при Святом Престоле
|Граждане Армении и лица с двойным гражданством, имеющие иностранные водительские права, смогут беспрепятственно ездить по Армении 3 месяца
|Территориальная целостность, суверенитет и юрисдикция РА не могут быть переданы на аутсорсинг - Пресс-секретарь Пашиняна
|В рамках проекта "Россия с вами" в Армению направлено порядка 140 тонн гуманитарной помощи арцахцам
|На оккупированных территориях Арцаха произошло землетрясение магнитудой 3,2
|Правительство РА одобрило изменение в Соглашение с РФ о безвизовых поездках граждан
|Замглавы МИД Армении рассказал коллеге из Греции о последних процессах в армяно- азербайджанской нормализации
|СК РА: по делу о неуплате налогов фитнес-клуб доплатил в бюджет 250 млн драмов
|Армения и Германия сверили часы по повестке сотрудничества
|Армения примет участие в 9-м Индийском международном фольклорном фестивале
|Генпрокуратура: с 5 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года на Единый счет восстановленных средств поступило 17,8 млрд драмов
|Армения поддержала разрешение конфликтной ситуации между Палестиной и Израилем на основе принципа "двух государств"
|Замглавы МИД Армении и Италии выступили за активизацию экономических и торговых связей
|МККК совершил свое посещение армянских военнопленных в Баку в июне этого года
|Глава профильной комиссии НС РА с послом ФРГ обсудил вопросы либерализации визового режима с ЕС
|Team Telecom Armenia представила перспективы секторов ИИ, телекома и возобновляемой энергетики на "Севанском стартап-саммите"
|Адвокат: Решением суда подтверждена незаконность обыска в квартире Самвела Карапетяна
|Оппозиционер: Власти Армении манипулируют общественным мнением на фоне ухудшения экономических и экспортных показателей страны
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Армения и Германия сверили часы по актуальным вопросам двусторонней повестки
|На имущество Овика Абрамяна и афиллированных с ним лиц наложен арест. Он обвиняется по нескольким статьям
|Читать больше
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