Среда, 30 Апреля 2025 14:00

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи и Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с гибелью граждан в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас.

Как передает пресс-служба правительства РА, в телеграмме, адресованной духовному лидеру Ирана, в частности, говорится: "Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных мирных жителей в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. В это трудное время мы направляем слова поддержки и солидарности вам и дружественному народу Ирана, желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

В телеграмме с соболезнованиями, адресованной президенту Ирана, отмечается: "С глубокой скорбью узнал о страшном взрыве, произошедшем в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе, в результате которого погибли и получили ранения невинные люди. От имени народа Республики Армения и от себя лично выражаю Вам и дружественному народу Ирана свои соболезнования и скорбь. Выражаю поддержку семьям и близким погибших в это трудное время и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Напомним, что взрыв в порту Шахид Раджаи - крупнейшем контейнерном узле Ирана, произошел 26 апреля. В результате взрыва, по последним данным, погибли 70 человек, свыше 1 тысячи получили ранения.