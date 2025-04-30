Среда, 30 Апреля 2025 12:58

АрмИнфо. Правительство Армении внесло изменения и дополнения в порядок оказания социальной помощи лицам, вынужденно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Напомним, что в октябре 2023 года в Армении стартовала программа, в рамках которой на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, выделялось по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг. Программа должна была охватить всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцам недвижимости в Армении полагалось 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг.

Изначально программа утверждалась в качестве временной меры, на 6-месячный период, поскольку планировалась реализация программы по обеспечению жильем. Потом было решено продолжить программу до конца 2024 года, с учетом того, что потребуется время для полной реализации второй программы и включения в нее бенефициаров. В ноября 2024 года власти заявили, что условия программы (40+10) будут пересмотрены.

В итоге было принято решение просмотреть условия программы 40+10 - с апреля 2025 года из списка бенефициаров были исключены люди трудоспособного возраста: право на поддержку предоставлено перемещенным лицам, имеющим инвалидность I или II группы, тяжелые ограничения жизнедеятельности, достигшим возраста 63 лет и старше, потерявшим кормильца, обучающимся в общеобразовательных и профессиональных учреждениях, а также детям до 18 лет. При этом размер помощи с апреля по июнь включительно составит 40 тысяч драмов, а с июля по декабрь включительно - 30 тысяч драмов.

<Принимая во внимание тот факт, что для обсуждения предложений по совершенствованию утвержденных социальных программ для семей, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, потребуется определенный период времени, возникла необходимость в предоставлении поддержки, оказываемой в рамках решения, в течение 2 месяцев всем остальным вынужденно перемещенным лицам, не входящим в целевые группы, с одновременным отсрочкой действия программы предоставления дополнительной социальной поддержки по мере необходимости на 2 месяца.

Изменения обусловлены готовящимися реформами по повышению эффективности программ, которые требуют дополнительных оценок и сроков. Меры социальной поддержки будут реализованы в Республике Армения в 2025 году в рамках государственного бюджета, без дополнительной бюджетной нагрузки. Речь идет о программе поддержки в размере 50 тысяч драмов на каждого члена семьи>, - говорится в проекте решения.

Отметим, что в начале апреля с.г. вице-премьер Тигран Хачатрян аявил, что с октября 2023 года в рамках различных программ помощи вынужденным переселенцам было выделено более 115 млрд драмов. 85-90% этих средств были предоставлено из госбюджета.