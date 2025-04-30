Среда, 30 Апреля 2025 11:52

АрмИнфо. Гражданское движение "Против" (Дем ем - ар.) обратилось к правительству Армении с призывом инициировать амнистию административных штрафов для граждан, оказавшихся в финансовом тупике из-за нарушений правил дорожного движения (ПДД), допущенных на протяжении многих лет.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе движения, данное обращение обусловлено тем, что десятки тысяч водителей не могут пройти технический осмотр своих автомобилей, поскольку они находятся под надзором судебных приставов из-за долгов.

"В результате отсутствия технического осмотра на эти автомобили вновь налагаются административные штрафы, а иногда они даже перемещаются на штрафные площадки, что лишает водителей единственного источника дохода. Это приводит к тяжелым социальным последствиям для многих семей, увеличивает отток населения и разрушает семейные отношения. Мы сталкиваемся не только с экономическим давлением, но и с национальным, психологическим и социальным кризисом", - отмечается в заявлении движения.

В связи с этим движение "Против" напомнило о проведенной в 2018 году амнистии административных штрафов при премьер-министре Николе Пашиняне, которая положительно отразилась на обществе и позволила многим водителям вернуться в правовое поле, способствуя пополнению государственного бюджета за счет оплаты техосмотра. "Сегодня аналогичное решение об амнистии может существенно улучшить качество жизни граждан и внести вклад в государственный бюджет. Эта проблема представляет собой начало новой архитектуры. Люди должны быть услышаны. Народ привел нынешние власти к руководству, и эти власти обязаны действовать в интересах народа", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что 12 июля 2018 года на внеочередном заседании парламента был одобрен проект закона "Об амнистии примененных штрафов за совершение ряда административных правонарушений". Эта амнистия распространялась на штрафы, начисленные до 31 декабря 2017 года, и, по расчетам, охватила около 150 тысяч граждан. Речь шла о сумме, равной 13.3 млрд драмов из общей суммы начисленных штрафов в размере свыше 50 млрд драмов.