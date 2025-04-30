Среда, 30 Апреля 2025 11:42

АрмИнфо. Кабмин Армении 30 апреля одобрил проект закона <О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области миграции>.

Как говорится в пояснении к документу, в рамках соглашения, подписанного 15 апреля 2024 года в Ереване, договаривающиеся стороны намерены на основе взаимности установить быстрые и эффективные процедуры регулирования миграционных процессов, стремясь создать правовую основу двустороннего сотрудничества.

Ратификация соглашения предусматривает сотрудничество сторон в сфере миграции (защиты прав граждан одного государства-участника на территории другого государства- участника), включая информационное сотрудничество, в частности:

- обмен статистической, правовой и научно-методической информацией,

- обмен информацией о гражданах Договаривающихся Государств, находящихся на территории Договаривающихся Государств,

- обмен опытом и оказание практической помощи в процессе сотрудничества по возникающим вопросам,

- защита прав граждан Договаривающихся государств, включая право на проживание членов их семей, в течение срока действия выданных видов на жительство,

- Обсуждение вопросов правового статуса лиц, имеющих основания для проживания на территории государств-участников.

Вышеуказанные мероприятия будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами сторон.