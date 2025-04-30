Среда, 30 Апреля 2025 11:41

АрмИнфо. В Азербайджане закатили очередную истерику из-за призыва комиссара Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти освободить из тюрем десятки незаконно задержанных правозащитников, журналистов и активистов.

В МИД Азербайджана, в присущей ей неадекватной манере заявили, что мол это "высказывания О'Флаэрти - беспочвенное и предвзятое заявление, а также неудачная попытка вмешательства в наши внутренние дела Азербайджана, которые официальный Баку отвергает".

Далее в Баку заверили, что якобы в Азербайджане "обеспечиваются все права и свободы человека в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами", видимо известные только азербайджанскому МИД.

В МИД Азербайджана также в хамской манере призвали комиссара СЕ воздержаться от вмешательства "в работу независимых судебных органов Азербайджана, а вместо этого сосредоточить внимание на многочисленных систематических проблемах в области прав человека в ряде стран Совета Европы, на растущей исламофобии, унижающем достоинство обращении с мигрантами и просителями убежища, политических преследованиях, случаях смерти в тюрьмах, широко распространенной коррупции в европейских институтах".

Накануне Майкл О'Флаэрти призвал власти Азербайджана незамедлительно освободить Анара Мамедли и всех других правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, заключенных за свою работу, и снять с них уголовные обвинения, а также любые связанные с ними

ограничения, включая запрет на выезд за границу.

Он напомнил, что в 2018 году Европейский суд по правам человека постановил, что арест Мамедли в 2013 году по аналогичным обвинениям нарушил Европейскую конвенцию о правах человека.

По его словам, не было никаких обоснованных подозрений в совершении им уголовного преступления, а фактической целью его ареста было заставить его замолчать и наказать.

"Сегодня большинство правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, находящихся в заключении, как и он, находятся в предварительном заключении, но несколько из них уже приговорены к суровым наказаниям. Европейский суд, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) и Комитет ООН против пыток установили, что законодательство Азербайджана не соответствует международным стандартам в отношении регулирования организаций гражданского общества и медиа. Я продолжу внимательно следить за ситуацией и поднимать эти вопросы перед властями Азербайджана, в том числе в контексте визитов в страну", - отмечается в заявлении комиссара СЕ.