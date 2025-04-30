Среда, 30 Апреля 2025 11:29

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Србуи Галян на встрече с послом Италии в стране Алессандро Ферранти представила повестку реформ, запланированных в Министерстве.

Как сообщили в пресс-службе Минюста Армении, обсуждение охватило ключевые направления, включая конституционные изменения, судебно-правовую систему, борьбу с коррупцией, защиту прав человека, а также уголовно-исполнительную и пробационную сферы.

В свою очередь посол выразил готовность обсудить возможные варианты сотрудничества между Минюстом Армении и итальянской стороной в указанных областях.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества с ЕС в контексте либерализации визового режима, и затронули в этом русле вопросы цифровизации сферы юстиции.