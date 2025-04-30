Среда, 30 Апреля 2025 11:06

АрмИнфо. 30 апреля и 1 мая температура воздуха в Армении постепенно повысится на 6-10 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечается в сообщении, 30 апреля и с 1 по 4 мая в некоторых регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз ожидается усиление порывов ветров до 18-22 м/с.

В Ереване 30 апреля, а также со 2 по 4 мая прогнозируются кратковременные дожди с грозами, во время гроз порывы ветров усилятся до 15-18 м/с. 1 мая ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 30 апреля днем составит 20-22 градуса, вечером - 15-17 градусов, в ночь с 30 апреля на 1 мая - 8-10 градусов выше нуля.