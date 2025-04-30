Среда, 30 Апреля 2025 11:02

АрмИнфо. 28 апреля 2025 года Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента, главу Организации по планированию и бюджету Исламской Республики Иран Сейеда Хамида Пурмохаммади, прибывшего в нашу страну для участия в первом министерском форуме Организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию.

Выразив признательность главе государства за уделённое для встречи время, гость отметил высокий уровень дружественных отношений между двумя странами на современном уровне. Пользуясь случаем, Сейед Хамид Пурмохаммади передал от Президента Масуда Пезешкиана тёплые слова приветствия Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана.

Тепло поприветствовав вице-президента дружественной страны, глава государства выразил глубокие соболезнования в связи со взрывом, произошедшим в порте Шахид Раджаи города Бендер-Аббас.

Передав наилучшие пожелания Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, Президент Сердар Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность в том, что итоги нынешнего визита Сейеда Хамида Пурмохаммади призваны содействовать активизации взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, и внесут вклад в обогащение его новым содержанием.

Отметив наличие больших возможностей для наращивания двустороннего сотрудничества, собеседники высказались за необходимость более эффективного задействования потенциала Межправительственной туркмено-иранской комиссии, выступающей значимым механизмом в укреплении плодотворного взаимодействия.

- Как известно, Туркменистан выступает сторонником диверсификации экспорта энергии на мировой рынок, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, продолжив, что в настоящее время наша страна совместно с партнёрами работает над претворением в жизнь ряда важных энергетических проектов. Эта работа осуществляется с учётом требований по обеспечению безопасности для населения и окружающей среды. В этой связи была подтверждена готовность Туркменистана поддержать инициативы и предложения, нацеленные на дальнейшее укрепление межгосударственного диалога.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и вице-президент, глава Организации по планированию и бюджету Исламской Республики Иран Сейед Хамид Пурмохаммади, выразив уверенность, что двусторонние отношения, основанные на принципах добрососедства, будут и впредь развиваться на благо двух стран и их братских народов, адресовали друг другу наилучшие пожелания.