Вторник, 29 Апреля 2025 20:36

АрмИнфо. Мэрия Еревана совместно с благотворительным фондом Henar инициировала программу по установке дефибрилляторов на улицах, в парках и многолюдных общественных местах столицы. Об этом на своей странице в Фейсбук написал мэр Еревана Тигран Авинян.

Эти устройства предназначены для оказания первой помощи в случае возникновения сердечно-сосудистых проблем и могут буквально спасти жизни еще до прибытия скорой помощи.

"Ереван стал первым городом в регионе, внедрившим такое структурное и технологически интегрированное решение в сфере общественного здравоохранения", - отметил Авинян.