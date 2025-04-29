Вторник, 29 Апреля 2025 20:33

АрмИнфо. Католикос Всех Армян Гарегин Б принял президента Грузии Михаила Кавелашвили. Как сообщает канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в ходе встречи Патриарх коснулся многовековой дружбы армянского и грузинского народов.

"На протяжении всей истории народы, полагаясь на свою христианскую веру и систему ценностей, смогли преодолеть многочисленные трудности и испытания, сохранив свою национальную идентичность ", - сказал он.

Католикос Всех Армян выразил признательность грузинским властям за посреднические усилия по возвращению 15 армянских военнопленных, а также за заботливое отношение к армянской общине Грузии.

В свою очередь президент Грузии Михаил Кавелашвили коснулся результатов своего официального визита в Армению, подчеркнув исключительную роль христианской веры в сохранении духовной, культурной, национальной идентичности двух народов и преодолении вызовов, с которыми они сталкивались на протяжении всей истории. Президент заверил, что Грузия продолжит свои посреднические усилия по установлению мира и стабильности в регионе и освобождению пленных.

В заключение президент Грузии Михаил Кавелашвили в сопровождении духовенства посетил Кафедральный собор.