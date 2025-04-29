Вторник, 29 Апреля 2025 20:32

АрмИнфо. Министерства внутренних дел Армении и Венгрии подписали меморандум о взаимпонимании. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении, ссылаясь на итоги визита замминистра внутренних дел Армена Казаряна в Будапешт.

Согласно источнику, замглавы ведомства провел встречу с парламентским государственным секретарем Министерства внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах общественной безопасности, борьбы с преступностью, снижения риска бедствий и миграции. Они указали на потенциал сотрудничества правоохранительных органов двух стран, в том числе в области обмена опытом и образования. Кроме этого, затронули сферу миграции, в том числе управление миграционной системой, борьбу с незаконной миграцией.

Армен Казарян представил текущий ход диалога по либерализации визового режима Армения-ЕС, в том числе работу, проделанную с оценочными миссиями ЕС.

Бенце Ретвари в свою очередь подчеркнул, что Венгрия высоко ценит усилия Армении в этом направлении, в частности, по части реализации

соглашения о реадмиссии. Парламентский госсекретарь МВД Венгрии отметил, что они рассматривают Армению как страну, положительно сотрудничающую с ЕС в этой сфере, что должно заслужить соответствующее отношение.

Стороны подтвердили свою готовность развивать партнерство в направлении разработки совместных программ и наращивания потенциала.

Напомним, что о начале переговоров по либерализации визового режима между Арменией и ЕС было заявлено 10 сентября 2024г. по итогам встречи вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса.