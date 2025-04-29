Вторник, 29 Апреля 2025 17:36

АрмИнфо. В рамках программы развития демократического сотрудничества между Национальным Собранием РА и Риксдагом Швеции 28-29 апреля в Стокгольме находится делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания РА, руководителем рабочей группы по развитию демократического сотрудничества между парламентами двух стран Рубеном Рубиняном.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в состав делегации входят председатель комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, руководитель депутатской группы дружбы Армения-Швеция НС РА Рипсиме Григорян, депутаты Лусине Бадалян и Гарник Даниелян.

Руководителем рабочей группы со шведской стороны является один из вице-спикеров шведского риксдага Керстин Лундгрен.

Целью программы является укрепление демократических институтов и распространение демократических ценностей. Основой сотрудничества является обмен опытом между парламентариями, активизация контактов и развитие межпарламентских связей.