Вторник, 29 Апреля 2025 17:32

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу завершил свои первые официальные визиты в Армению, Грузию и Азербайджан, подтвердив твердую приверженность Организации миру, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

"Этот визит стал возможностью подчеркнуть твердую приверженность ОБСЕ миру и стабильности в регионе и нашу поддержку в решении текущих проблем", - сказал Синирлиоглу.

В Армении генеральный секретарь Синирлиоглу встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. В Азербайджане он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В ОБСЕ подчеркнули, что и в Ереване, и в Баку Синирлиоглу приветствовал соответствующие усилия, предпринимаемые для обеспечения регионального мира и стабильности, выразив надежду на скорейшее подписание мирного соглашения. "Новость о том, что текст мирного соглашения завершен, является вдохновляющим событием. ОБСЕ готова поддержать Армению и Азербайджан на их пути к устойчивому миру", - заявил он.

Генеральный секретарь также посетил Бакинский международный морской торговый порт, где обсуждались возможности расширения сотрудничества в области транспорта и связи.

"Будучи ключевым узлом на Среднем коридоре, который соединяет Европу и Азию посредством мультимодальных перевозок, порт Баку является одним из бенефициаров проекта ОБСЕ "Содействие развитию зеленых портов и связи в регионе Каспийского моря", который помогает морским портам в Каспийском море содействовать устойчивой транспортной связи, тем самым способствуя экономическому росту в регионе ОБСЕ", - далее говорится в сообщении.

В Грузии Синирлиоглу встретился с президентом Михаилом Кавелашвили, премьер- министром Ираклием Кобахидзе и министром иностранных дел Макой Бочоришвили. Он также встретился с представителями гражданского общества и оппозиции.

Посетив административную границу, Генеральный секретарь подчеркнул приверженность ОБСЕ продолжению работы с международными партнерами в рамках Женевских международных дискуссий и Механизма реагирования на предотвращение инцидентов для решения проблем безопасности и поиска практических решений проблем, с которыми сталкивается население, пострадавшее от конфликта. "Стабильность в Грузии жизненно важна как для ее народа, так и для безопасности всего региона. Я хочу подтвердить нашу готовность поддерживать Грузию в решении внутренних и внешних проблем и призвать грузинские власти продолжать полагаться на экспертизу и поддержку ОБСЕ", - отметил он.

В ходе своего визита в регион Южного Кавказа, Генеральный секретарь указал на то, как многолетний опыт и всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности могут помочь нормализовать отношения во всем регионе и способствовать более широкой региональной стабильности и миру. Он подчеркнул важность постоянного соблюдения обязательств ОБСЕ.