Вторник, 29 Апреля 2025 16:47

АрмИнфо. Центральный офис "Ай Дата" Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) инициировал сбор подписей под онлайн-петицией, призывающей соответствующие должностные лица ОБСЕ оказать содействие в освобождении 23 армянских военнопленных, включая военно- политических руководителей Арцаха, которые в настоящее время находятся в тюрьмах Баку.

В поступившем в АрмИнфо сообщении отмечается, что АРФД призвала использовать инструменты, доступные ОБСЕ, для оценки законодательных и административных процедур, связанных с обязательствами Азербайджана в рамках этой международной структуры, а также обратила внимание на необходимости фиксации фактов и внесении соответствующих предложений и рекомендаций.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что высокопоставленным должностным лицам ОБСЕ были переданы сведения о недостатках судебной системы в Азербайджане, а также о позициях различных государств и международных организаций, выступающих в защиту армянских военнопленных.

"Каждый день имеет решающее значение для благополучия и жизни наших пленных. Международное сообщество должно оказать давление на Азербайджан и президента Ильхама Алиева, чтобы прекратить грубые нарушения прав человека и освободить всех незаконно задержанных армянских пленных", - говорится в заявлении АРФД.

В заключение, в Центральном офисе "Ай Дата" сообщили, что количество собранных подписей достигло шести тысяч, однако подчеркнули необходимость его увеличения. В связи с этим АРФД призывает всех, кто еще не подписал петицию, присоединиться к этому требованию и поддержать усилия по освобождению армянских пленных, незаконно удерживаемых в Баку.

Подписать петицию можно по ссылке: https://armeniancause.net/.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.