Вторник, 29 Апреля 2025 16:45

АрмИнфо. В Армении начало складываться мнение о том, что если человек богатый, значит, он украл у народа. Об этом 19 октября журналистам заявил член Республиканской партии, бывший министр юстиции РА Давид Арутюнян, комментируя решение Конституционного Суда по закону "О конфискации имущества незаконного происхождения".

К сожалению, как отметил Арутюнян, КС отказал в ходатайстве истцов о рассмотрении дела в устной форме, что является нарушением закона "О Конституционном суде". По мнению экс-министра, рассмотрение дела в подобном формате позволило в логике вопросов и ответов определиться с вопросом о соответствии действующего закона требованиям Конституции РА. Арутюнян сразу же оговорился, что выступает только за справедливость и приветствует конфискацию незаконно нажитого имущества. Но насколько борьба с коррупцией не обосновывалась бы, она не должна приводить к нарушениям Основного закона страны. Бывший министр юстиции указал на две основные цели действующего закона: борьба с коррупцией, которая касается как прежних, так и нынешних чиновник, и общая борьба с преступностью, которая касается всех. Во втором случае в законе не прописано положение о том, что преступление должно быть подтверждено судом, то есть, может быть всего лишь возбуждено уголовное дело. Причем, продолжил экс-министр, даже если обвиняемый будет признан невиновным, все равно дело о конфискации его имущества будет продолжаться. "Странно, но закон несет в себе и такое положение", - сказал Арутюнян, добавив, что закон распространяется на чиновников, занимавших должности с сентября 1991 года.

Тем не менее, как считает экс-министр, в решении КС имеются и положительные моменты. В частности, КС установил, что конфискация незаконно нажитого имущества должна иметь связь с преступлением. По словам Арутюняна, эта норма не нова, о ней часто упоминали адвокаты, защищавшие в Антикоррупционном суде интересы лиц, чье имущество подлежало конфискации, на что прокуроры до сих пор практически всегда отказывали. "Очень хорошо, что КС поставил точку в этом вопросе", - заметил экс-министр, указав еще на одно решение КС, которое касается того, что конфискации может подвергнуться только то имущество, которое было приобретено в период выполнения чиновником своих обязанностей. Также КС рекомендовал Национальному Собранию РА установить в законе срок давности в рамках борьбы с коррупцией. "Но КС в данном направлении сделал лишь полшага, необходимо было признать антиконституционным отсутствие в законе срока давности приобретения имущества, но суд решил ограничиться лишь благими намерениями. Между тем, если бы приобретатели имущества знали о возможности применения обратной силы закона, то они, скорее всего, сохранили бы все документы", - подчеркнул Арутюнян.