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 Вторник, 29 Апреля 2025 16:37
Наира Бадалян

Сын директора СНБ Армении купил квартиру за $600 тыс., которая не была включена в список подлежащих конфискации активов: Hetq

Сын директора СНБ Армении купил квартиру за $600 тыс., которая не была включена в список подлежащих конфискации активов: Hetq

АрмИнфо. Издание <Hetq> расследовало одно из дел о конфискации имущества на миллиарды драмов и установило, что в списке, составленном прокуратурой, не оказалось квартиры стоимостью около $600 тыс., зарегистрированной на имя человека, связанного с председателем партии <Процветающая Армения>, бизнесменом Гагиком Царукяном. Спустя несколько месяцев эта квартира, исключенная из списка и расположенная в Малом центре Еревана, стала собственностью сына директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна.

Антикоррупционный суд с октября 2023 года рассматривает иск прокуратуры об изъятии у бывшего депутата НС Гагика Царукяна и его соратников ряда объектов недвижимости предположительно незаконного происхождения. По результатам расследования Управления по изъятию незаконно приобретенного имущества Генеральной прокуратуры Гагик Царукян и его соратники обязаны вернуть государству миллиарды драмов наличными, акциями, автомобилями, домами и квартирами. Данное судебное дело рассматривается уже 1,5 года.  Помимо Царукянов, прокуратура требует изъять имущество и у Тиграна Манукяна, который участвует в бизнесе Гагика Царукяна. Тигран Манукян является 100%-ным акционером ООО <Мегамоторс>, компании, импортирующей в Армению автомобили Mitsubishi и МАЗ.  Манукян также был директором казино <Шангри-Ла> и акционером других компаний, связанных с Царукяном. Прокуратура требует от Тиграна Манукяна конфисковать следующее имущество: 100% акций ООО <Мегамоторс>; 21 автомобиль (Mercedes Benz, Range Rover, BMW и другие марки); 13 квартир в Ереване (Норк-Мараш); 10 автовокзалов в одном здании в Норк-Мараше и 2 квартиры в Ереване (на улице Абовяна).

Все квартиры расположены в зданиях, построенных Гагиком Царукяном, в новостроящемся районе Норк-Мараш и в здании Абовяна 9, построенном в Малом центре Еревана.  Прокуратура требует от Тиграна Манукяна конфисковать квартиры 36 и 39 дома 9 по улице Абовяна.

Изучив список имущества, принадлежащего и находящегося во владении Тиграна Манукяна, Hetq выяснил, что у Тиграна Манукяна есть еще одна квартира по адресу: улица Абовяна, дом 9, номер 30. Прокуратура начала проверку имущества, зарегистрированного на имя Тиграна Манукяна в период пребывания на посту заместителя генерального прокурора Србуи Галян, и подала в суд иск о конфискации. Имущество по адресу <улица Абовяна, дом 9, квартира 30>, которое на тот момент принадлежало Тиграну Манукяну, не было включено в иск, поданный в октябре 2023 года.

Сомнительная сделка

Спустя несколько дней после подачи иска об изъятии в суд, 23 октября, Тигран Манукян подарил квартиру, исключенную из списка, Егишу Амбарцумяну, бизнесмену из Эчмиадзине, который ныне занимается предпринимательской деятельностью в России.  Спустя четыре месяца после передачи дела в суд Егиш Амбарцумян продал квартиру, полученную им в подарок, Роберту Абазяну, сыну директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна.

50-летний Егиш Амбарцумян родом из села Догс Армавирской области. В 2015 году совет общины присвоил ему звание почетного гражданина Догса за реконструкцию и обустройство церкви Святого Степаноса в селе. Амбарцумян также является членом армянской общины Нижнего Новгорода, Россия. По данным российских налоговых органов, в 2018 году Э. Амбарцумян основал строительную компанию <Максстрой>. Егише Амбарцумян и директор Службы национальной безопасности Армен Абазян - знакомые.

Дорогая сделка сына директора СНБ

Здание по адресу ул. Абовяна, 9 расположено в Малом центре Еревана, на пересечении улиц Абовяна и Туманяна, рядом с кинотеатром <Москва>. Гагик Царукян построил здание еще в 2005-2007 годах. В этом здании не живут случайные люди. В феврале 2024 года была продана одна из просторных квартир на 9 этаже высотного дома №30.

Как стало известно <Hetq>, квартиру площадью 225,8 квадратных метра за 240 миллионов драмов приобрел Роберт Абазян, 31-летний сын директора СНБ Армена Абазяна. По курсу ЦБ на момент совершения сделки это составляло около $600 тыс. ($593 721). Роберт Абазян купил 1 квадратный метр квартиры за эквивалент $2627 в драмах.

В этот период рыночная стоимость 1 квадратного метра проданных квартир в Малом центре Еревана была больше той, что была указана в вышеупомянутой сделке. По данным агентов по недвижимости, рыночная стоимость 1 квадратного метра жилой площади в малом центре Еревана в 2024 году колебалась в пределах $3500-4000. То есть рыночная стоимость квартиры, купленной Робертом Абазяном, должна была составлять от $790 до 900 тысяч.

Квартира была приобретена по ипотеке, предоставленном Армэкономбанком, который принадлежит семье Хачатура Сукиасяна, депутата фракции <Гражданский договор> Национального Собрания.

Почему прокуратура исключила квартиру <Абовян 9, № 30> из списка подлежащих конфискации?

Для получения разъяснений <Hetq> обратился с письменным запросом к генеральному прокурору Анне Вардапетян, в структуру которой входит Управление по конфискации незаконно приобретенного имущества и работа которого до ноября 2024 года координировалась нынешним министрпм юстиции Србуи Галян.

<Почему имущество по адресу ул. Абовяна 9, кв 50, принадлежащее Тиграну Манукяну не было включено в перечень имущества незаконного происхождения, которое впоследствии было беспрепятственно реализовано (никакого ареста на имущество не накладывалось ни в ходе следствия, ни, естественно, на стадии судебного разбирательства)>, - говорилось в запросе издания.  В генпрокуратуре сообщили, что Тигран Манукян не считается лицом, связанным с Гагиком Царукяном, по смыслу Закона РА <О конфискации имущества незаконного происхождения>.  Иск о конфискации имущества к Тиграну Манукяну был подан с учетом того, что на его имя зарегистрировано некоторое имущество, реальным бенефициаром которого считался Гагик Царукян.

<Что касается имущества, зарегистрированного на имя Тиграна Манукяна и не включенного в иск, то следует отметить, что Компетентный орган посчитал Гагика Царукяна бенефициарным владельцем не всего имущества, зарегистрированного на имя Тиграна Манукяна. Последний считался бенефициарным владельцем имущества, совокупность которого была оценена как достаточная с точки зрения обоснования права собственности Гагика Царукяна в значении Закона, с точки зрения подтверждения фактов, приведенных Компетентным органом.

Следовательно, в данном случае не только ни одно имущество не было исключено из перечня истребуемого имущества, но и непредъявление иска в отношении иного имущества, зарегистрированного на имя Тиграна Манукяна, обусловлено недостаточностью или отсутствием вышеуказанных доказательств для признания Гагика Царукяна реальным бенефициаром такого имущества и ссылки на факты квалификации их приобретения как незаконного>, - письменно ответили в Генеральной прокуратуре.

Другими словами, прокуратура посчитала реальным бенефициаром вышеуказанной квартиры Тиграна Манукяна, у которого она требует изъятия 15 квартир в Ереване, 2 из которых находятся в здании по адресу Абовяна 9. <Интересно, какие неоспоримые факты получила прокуратура, что реальным бенефициаром квартир № 36 и 39 по адресу Абовяна 9 является Гагик Царукян, а реальным бенефициаром квартиры № 30 таковым не является>, - вопрошает  <Hetq>.

Директор СНБ о сделке

В <Hetq> попытались получить комментарий Армена Абазяна, который более 20 лет занимал различные должности в Службе национальной безопасности и возглавляет Службу с 2020 года, относительно сделки, совершенной от имени его сына, задав следующие вопросы:

<На каких условиях Вашему сыну был предоставлен кредит в размере 240 млн. драмов и за счет каких средств будут осуществляться ежемесячные выплаты по этому кредиту (около 3 млн. драмов)?

Квартира была куплена для вас, однако кредит был зарегистрирован на имя вашего сына?

Являетесь ли вы или другой член вашей семьи созаемщиком (по кредиту, указанному выше)?>.

На письменный запрос издания директору СНБ ответил руководитель его аппарата В.  Енгибарян, отметив, что запрашиваемая информация касается личной жизни гражданина Роберта Абазяна и поэтому не может быть предоставлена.  <При этом необходимо иметь в виду, что согласно гражданскому законодательству Республики Армения каждый дееспособный совершеннолетний человек, независимо от статуса его родителей, является субъектом гражданских правоотношений и самостоятельно принимает на себя соответствующий объем гражданских прав и обязанностей>, - ответил руководитель аппарата СНБ.

<Армен Абазян был назначен директором Службы национальной безопасности 8 ноября 2020 года, в самые критические дни управления Республикой Армения (окончание Арцахской войны и изоляция главы правительства).

Правоохранительные органы вправе установить причинно-следственную связь между вышеуказанными сделками, если такое решение будет принято>, - заключили в <Hetq>.

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