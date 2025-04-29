Вторник, 29 Апреля 2025 16:35

АрмИнфо. Начинать борьбу с непристойным поведением в поляризованной среде нужно именно с Национального собрания Армении. С таким заявлением, выступила группа журналистских организаций, в связи с отклонением депутатами правящей силы "Гражданский договор" проекта о создании комиссии по этике относительно поведения депутата Андраника Кочаряна в отношении журналиста.

В поступившем в АрмИнфо заявлении, журналистские организации напомнили об инциденте, произошедшем 20 марта, когда председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян на брифинге с журналистами потребовал от корреспондента Tribune.am Рипсиме Джебеджян держаться от него подальше и оскорбил её непристойной фразой. В связи с этим инцидентом организации инициировали процесс формирования комиссии по депутатской этике, а Рипсиме Джебеджян передала письмо, подписанное 161 журналистом, премьер-министру Армении и аппарату Национального собрания с аналогичными требованиями.

В заявлении в этом ключе отмечается, что нет ясных причин для отказа, а если они существуют, то они скорее имеют политический подтекст.

"Трудно сказать, какова основная причина, по которой большинство "Гражданского договора" в постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам выступает против создания комиссии по депутатской этике. Возможно, это связано с тем, что проект был представлен оппозиционными фракциями, чьи предложения правящая сила обычно отвергает, или это проявление солидарности с соратником по партии. В любом случае, неспособность дать оценку действиям Андраника Кочаряна и отсутствие инициативы по созданию комиссии по этике свидетельствуют о том, что правящее большинство не считает подобные конфликты чем-то необычным и делая оскорбления в адрес журналистов нормальным явлением", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем журналистские организации обратили внимание на участившиеся конфликты между депутатами и представителями СМИ. В частности, неподобающее отношение председателя парламента Алена Симоняна и депутатов Хачатура Сукиасяна, Овика Агазаряна и Вилена Габриеляна к журналистам. В этом ключе подчеркивается, что напряженность в отношениях между депутатами и СМИ требует более ответственных и непредвзятых политических решений.

"Мы убеждены, что именно с Национального собрания нужно начинать борьбу с непристойным поведением в поляризованной среде. Политики, включая представителей парламентского большинства, жалуются на атмосферу нетерпимости, однако они явно не желают предпринимать необходимые шаги для решения этой проблемы и отвергают создание комитета по этике", - говорится в заявлении.

В заключение журналистские организации выразили свое разочарование тем, что парламентарии продолжают избегать обсуждения идеи создания Комиссии по этике и вновь подтвердили свое требование о внесении законодательных изменений для упрощения процесса для формирования этого органа.

Под заявлением подписались: Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Институт многосторонней информации - Армения, Клуб общественной журналистики, НПО "Журналисты во имя будущего" и "Журналисты за права человека", а также Горисский пресс-клуб.

Напомним, что 20 марта во время беседы с журналистами в Национальном Собрании Андраник Кочарян оскорбил журналистку Tribune.am Рипсиме Джебеджян. В связи с этим депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян обратился к журналистскому сообществу с призывом бойкотировать деятельность председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна и всех тех депутатов, кто выражает с ним солидарность. Позже было предложено создать комиссию по этике, однако, правящая сила отклонила данную инициативу оппозиции.