Вторник, 29 Апреля 2025 16:14

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 3-8 на 8-ой улице Сари Тага, 1-27 на 9-ой улице Сари Тага, 1-26 на 9-ом переулке Сари Тага; частные дома 1-9 на 10-ой улице Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 13-32 на улице Верфеля, частные дома 1-64 на улице Сисвана, часдтные дома 32, 34 на улице Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично квартал “Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 12, 16, 16А, 16Б, 21-23/3, 22А-24 на улице В. Папазяна, жилые дома 23-25, 30/2-32, 34-38, 34/1-36Г, 35/2, 40-44 на пр. Комитаса, жилые дома 15-29, 21А-23, 22, 22А, 24-26, 24/1-26/3, 27-33, 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, частные дома 26-102 на улице Амо Сагяна, частные дома 33-96, 55-65 на улице Айгекци, жилой дом 26 на улице Вагаршяна, жилые дома 82-92/2 и частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 70/1-88 и частные дома 72-78 на улице Гр. Арцруни, жилые дома 27, 27А, 165-171 на улице Кочара, частный дом 14 на улице Рига, жилые дома 25-29 на улице Сундукяна, жилые дома 22-24 на улице Кочара, жилой дом 9 на улице Врацакан, частные дома 66-107 на улице Манушяна, жилые дома 16-35 и часдтные дома 26-41/5 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 1/2-4, 15-17 на улице Заряна, жилые дома 5/7-7 на улице Паруйра Севака, жилые дома 1А-1/1 на улице Грибоедова, жилой дом 17 на улице Даивда Анахта, жилой дом 10 на улице Шахсуваряна;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Бакунца, Гюликевхяна, А. Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

административный округ Аван Еревана:

11։00-14։00 жилые дома 44, 22/1 на улице Ачаряна, ЗАО “Вива Армения”, ‘Телеком Армения”, "Национальный центр инфекционных болезней”, ЗАО “ «Национальный центр лечения зависимостей», ОАО “Арвал Инженеринг”, ГНКО “Хохшинмониторинг”, ООО “Салмаг”, строительная компания “Чаншинверанорогум”, ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “ХСР Фарина”, “Комндос”, “Командос А’, “Зиги Ресурси”, “Институт каменных силикатов”, административное здание СНБ РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы, частные дома на 3-ей и 12-ой улицах, ООО “Эй Джи Груп”, “Олимпиа Глас” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 72 на улице Хоренаци, улица Хоренаци, жилые дома 29, 31А, 33, 37 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 улица Акобянца, жилые дома 66, 68, 70 на улице Аракеляна;

в Арагацотн ской области:

11։00-17։00 квартал ‘Мухни” в городе Аштарак;

в Арарат ской области:

10։00-11։30 частично село Беркануш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Андраника, Камо, Чалабяна в городе Ехегнадзор;

в Котайк ской области:

10:00-14:00 общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, ‘Марине”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Юком”, “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14։30 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ханджяна, Туманяна, Андраника;

11։00-16։00 квартал “Коюхи” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Нор Гехи; община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, “Арзни Экспресс”, ‘Вьяк”, “Эй Эл Ти”, ‘Арзни Груп”, “Лусима”, “Е/Г Арохчаран”, центр пластической хирургии и СПА “Арзни Эстетика”, зона отдыха, Ч/П “К. Погосян”, “А. Агаронян”, “Нарек 95”, собственники “М. Арутюнян”, “Нарек Аракелян”, “В. Манукян”, ‘В. Акобян”, “Коюхи”, ‘Мано”, “Санатория”, ‘Хачмерук”, ‘Геташен”, ‘Сарнаран”, “Герезманнер”, “Гюхапетаран”,

11:00-12:30 частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ф. Тевосяна, Марашала Баграмяна, П. Севака-1;

11:00-17:00 квартал “Багреванд” в Джрвеже, частично село Гарни; села Атис, Зовашен, Капутан, Вохчаберд, Ацаван, Гегадир;

в Гегаркуник ской области:

10։00-16։00 город Чамбарак;

11։00-16։30 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Вива Армения”, “Телеком Армения”;

в Лорий ской области:

10։00-11։30 частично улицы Вардананца и Нжде в городе Ванадзор;

11:00-15:00 села Саратовка, Новосельцево, Шаумян;

11:00-17:00 частично улицы Аревелян, Раффи, Камо в городе Степанаван;

14:00-17:00 частично улицы Аревелян, Баграмян, Мурацан в городе Степанаван.

в Тавуш ской области:

11։00-15։00 частично город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.