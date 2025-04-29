Вторник, 29 Апреля 2025 15:44

АрмИнфо. Культурные аукционы занимают важное место во всем мире, они стимулируют развитие механизмов и инструментов продажи произведений искусства, формирование рынка произведений искусства. Об этом 29 апреля на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, представляя в первом чтении проект закона "Об организации культурных аукционов" заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян.

По его словам, культурные аукционы являются важными площадками, которые формируют и отражают движение рынка искусства. "В настоящее время сфера культурных аукционов в Республике Армения не развита, что негативно влияет на развитие общего рынка искусства", - подчеркнул замминистра и добавил, что процессы купли-продажи произведений искусства не регулируются.

По мнению докладчика, отсутствует экосистема взаимодействия художественных галерей, аукционных домов и художников, что имеет большое значение для динамичного развития общей художественной сферы, повышения репутации художника и формирования новых тенденций в искусстве.

Альфред Кочарян заметил, принятие закона закладывает основу для становления сферы культурных аукционов в Армении. "Принятие документа обеспечит внедрение новых экономических механизмов на рынке искусства и создание общей среды, способствующей популяризации произведений современных художников, поощрению и расширению оборота произведений искусства, становлению новых стандартов спроса и предложения, ценообразования на культурные ценности, а также сокращению теневого оборота", - отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что принятие закона создаст возможность для привлечения на армянский рынок престижных международных аукционных домов, что в свою очередь будет способствовать формированию новых институциональных связей между армянскими и зарубежными художниками, галереями и критиками.

Отметим, что документ получил положительное заключение комиссии и теперь он будет рассмотрен на пленарном заседании НС РА.

Председатель комиссии Сисак Габриелян отметил, что инициатива будет обсуждаться со специалистами и экспертами в данной области с первого ко второму чтению.