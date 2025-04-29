Вторник, 29 Апреля 2025 15:24

АрмИнфо. Важно, чтобы преподаватель имел практический опыт и был в курсе всех изменений, которые происходят с течением времени, и передавал эти знания будущим специалистам и студентам. Подобное мнение в ходе пресс-конференции 29 апреля выразил новый ректор Национального аграрного университета Армении (НАУА) Грачья Закоян.

"Правда, у нас имеется успешный опыт сотрудничества - разные специалисты из действующих специализированных компаний предподают у нас. Но, тем не менее, мы все еще имеем серьезные проблемы в этой области. То есть наличие качественных преподавателей было и остается одной из основных проблем нашего ВУЗа", - сказал он.

НАУА сегодня сотрудничает с порядка 40 европейскими ВУЗами, благодаря чему преподаватели Аграрного университета имеют возможность ежегодно проходить переподготовку, обмениваться знаниями, участвовать в семинарах и т.д. Однако, по мнению Закояна, это не имеет должной эффективаности, поскольку данный процесс требует продлолжительности. Необходимо, как отметил ректор, чтобы качественные специалисты были заинтересованы преподаванием в ВУЗе.

Вместе с тем, он заметил, что все профессии, которые сегодня предлагает НАУА востребованы на рынке труда, а в ближайшем будущем спрос еще более повысится.

"Мы становимся очевидцами того, что по программам госсодействия, к примеру, по возведению интенсивных садов, строительства тепличных хозяйств, хозсубъекты вынужденно вовлекают специалистов извне, что довольно затратно", - заметил он.

Отсутствие специалистов Закоян обусловил, в том числе, информационным пробелом о сельхозпрофессиях, из-за чего молодые люди не думают связывать свое будущее с агропродовольственной сферой.

Напомним, что согласно решению правительства РА, с этого учебного года студенты Аграрного университета Армении (НАУА), обучающиеся по специальностям, имеющим приоритетное значение для государства, в частности, в сельскохозяйственной сфере, смогут получать стипендию в размере 70 000 драм в месяц.

Предоставление стипендий является одним из способов государства повышения привлекательности приема на приоритетные специальности и заполнением востребованных рабочих мест.