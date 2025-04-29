Вторник, 29 Апреля 2025 14:48

АрмИнфо. Российский публицист, православный богослов Андрей Кураев представил позицию Папского Григорианского университета в отношении проведенного на территории образовательного учреждения антиармянского мероприятия и рассказал об архимандрите Алексие Никонорове, принимавшем участие в том мероприятии.

В своей публикации на Фейсбук, под заголовком "Баку без доктора", Курбаев отметил, что архимандрит Алексий Никоноров это очень громкий прославитель семьи Алиевых и подвигов Азербайджанской армии в "Великой Освободительной войне" против Армении.

"Мнил себя кандидатом на пост главы Бакинской епархии РПЦ. Но даже Гундяев побрезговал им", - написал богослов.

Далее он представил позицию Ватиканского университета об очередном самозванце, опубликовав письмо д-р Флоры Матти Наим из деканата Факультета Восточно- христианских наук Папского Восточного института.

В нем, в частности, говорится: "Я пишу Вам от имени Преподобного отца Желько Паша, декана Факультета восточно-христианских наук Папского Восточного института.

Прежде всего, позвольте выразить нашу глубокую признательность за Вашу заботу и внимание к академической репутации и исторической правде, касающимся христианского наследия армянского народа. С момента своего основания в 1917 году Папский Восточный институт неизменно продвигает армяноведение через учебные программы и научную деятельность, включая курсы армянского языка, литературы, богословия, истории и литургической традиции. В настоящее время в нашем институте ведётся работа над тремя докторскими диссертациями высокой научной ценности, каждая из которых вносит важный вклад в понимание и развитие армянского христианства.

Что касается архимандрита Алексия (Андрея Никонорова), с сожалением подтверждаем, что он продолжает публично заявлять о наличии у него докторской степени Папского Восточного института, что не соответствует действительности.

Как указано в официальной декларации Учёного секретариата института: "Архимандрит Алексий (Андрей Никоноров) не получил никакой докторской степени в Папском Восточном институте. Кроме того, степень "доктор церковной истории" не входит в перечень степеней, присуждаемых этим институтом. Единственные докторские степени, которые присуждаются, это: - Доктор восточных церковных наук - Доктор восточного канонического права".

Действительно, он был зачислен в аспирантуру; однако представленная им в 2012 году диссертация так и не была утверждена или принята Папским Восточным институтом. Поскольку утверждение и публикация диссертации - после формальной оценки Научным комитетом и с присвоением официального протокольного номера - являются обязательными условиями для присуждения степени, ему никакая степень присуждена не была. Папский Восточный институт уже направлял письменное уведомление архимандриту Алексию примерно год назад после аналогичных случаев дезинформации. Тем не менее, он продолжает публично претендовать на титул, которого не имеет.

Что касается недавнего мероприятия, проведённого в Папском Григорианском университете, нам известно, что оно было организовано Посольством Республики Азербайджан, которое, по имеющейся информации, лишь арендовало помещение. Некоторые средства массовой информации представили мероприятие как непосредственно связанное с Григорианским университетом или Святым Престолом, что, насколько нам известно, является искажением фактической ситуации. К сожалению, мероприятие совпало с началом пасхальных каникул, из-за чего многие учреждения - включая Григорианский университет - пока не сделали официальных разъяснений. Мы уверены, что соответствующие пояснения будут опубликованы в надлежащее время. Мы разделяем Вашу печаль по поводу возникшей путаницы и тревоги и надеемся, что вся академическая дискуссия - особенно по столь чувствительным вопросам - всегда будет основываться на истине, научной честности и взаимном уважении".

Напомним, что 10 апреля текущего года в Папском Григорианском университете в Риме по инициативе посольства Азербайджана при Святом Престоле и ряда азербайджанских организаций с участием представителей разных стран состоялась конференция "Христианство в Азербайджане: история и современность". В ходе мероприятия по инициативе азербайджанской пропагандистской машины была в очередной раз предпринята попытка отрицания армянской принадлежности историко-культурного наследия Армении и Арцаха, искажения исторических реалий со злонамеренным намерением присвоить их в будущем.