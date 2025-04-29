Вторник, 29 Апреля 2025 13:42

АрмИнфо. Правительство Армении предлагает применять в отношении недвижимых памятников истории и культуры выражение "археологический памятник - музей". Комиссия Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта на заседании 29 апреля обсуждает представленные правительством РА в первом чтении поправки в законе "О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды" и пакет смежных законов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян, используемое в настоящее время слово "заповедник" не соответствует международной терминологии. Планируется заменить термин "музей-заповедник" на термин "археологический памятник-музей". Подобные институциональные единицы, отметил заместитель министра, по всему миру называются археологическими объектами, что напрямую связано с их статусом управления и сохранения. Учитывая, что историко-культурные музеи­заповедники относятся к институциональной структуре музейного дела и, соответственно, предполагают создание соответствующей охранной, социально-образовательной и партисипативной среды, представляется целесообразным переименовать их в "археологические памятники-музеи".

В законах "О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды", "О градостроительстве" и "О местном самоуправлении" имеются противоречия относительно полномочий по выдаче разрешений на строительство, усиление, ремонт, реставрацию, перестройку и перемещение памятников истории и культуры, что создает препятствия и риски для реставрации и сохранения памятников. Предлагается установить положение, согласно которому разрешения на укрепление, ремонт и реставрацию памятников местного значения выдается в установленном порядке органом государственной власти территориального или местного самоуправления по предварительному согласованию с уполномоченным органом в лице МОНКС.