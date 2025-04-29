Вторник, 29 Апреля 2025 12:11

АрмИнфо. Межпартийное сотрудничество Республиканской партии Армении и "Единой России" выходит на новый этап развития. В рамках проходящей в Москве международной конференции, посвященной 80-летию Великой Победы, инициированной партией "Единая Россия", представители делегации РПА Эдуард Шармазанов, Тигран Абрамян и Айк Дерзян встретились с заместителем председателя Комитета по международному сотрудничеству Генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Климовым. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член правления РПА Эдуард Шармазанов.

Согласно его записи, в ходе встречи стороны подчеркнули необходимость развития армяно-российских союзнических отношений и важность эффективной реализации этого потенциала. Собеседники отметили, что в последнее время межпартийное сотрудничество РПА и "Единой России" вышло на новый этап развития, который исходит из интересов двух дружественных народов.