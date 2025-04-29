Вторник, 29 Апреля 2025 12:07

АрмИнфо. Азербайджанская провокация, организованная в Москве в рамках празднования 80-летия Дня Победы, носила явно спланированный характер, в которую были вовлечены представители нескольких азербайджанских структур. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, опасаясь, что инициатива будет на армянской стороне, азербайджанцы в последний момент дополнили свою делегацию советником посольства, "добровольцем", снимавшим происходящее на телефон, и отрядом, который молча наблюдал за всей операцией. "Однако все, что смогли сделать азербайджанцы - это издавать отчаянные крики c места, но и это не возымело никакого эффекта. "И Эдуард Шармазанов, и Ивета Тоноян, каждый по- своему, не только четко, аргументировано и взвешенно выступили против азербайджанского оратора, но и полностью перехватили инициативу. Воспользовавшись особенностью нынешней ситуации, Шармазанов представил нескольким десяткам международных делегатов ситуацию вокруг арцахской проблемы, приоритеты армянской стороны, деструктивную политику, осуществляемую Азербайджаном, агрессию Баку и явное искажение исторических фактов. Шармазанов не впервые выступает с подобной речью и не впервые указывает азербайджанцам их место. На фоне отступления и отказа правительства Армении от национальных и государственных интересов этот шаг приобретает еще более особое значение", - написал парламентарий.