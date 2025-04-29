Вторник, 29 Апреля 2025 11:10

АрмИнфо. Сформировать альянс, в котором будет 15 или 20 сил, просто нереально, это не сработает, не нужно обманывать себя. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со слушателями и преподавателями "Армянского Университета" на уточнение, есть ли сейчас возможность объединить оппозиционное поле Армении и объединить усилия в совместной борьбе со сложившейся ситуацией.

"Что мы понимаем под единством? Если в нашем понимании это просто собрать всех оппозиционеров, и сказать: "Вы все вместе", то этого не произойдет. Давайте не будем обманывать себя. Да, я вижу, что можно объединиться вокруг определенной цели. Возможны определенные тактические договоренности. Но люди очень разные. Здесь есть вопрос подходов, вопрос восприятия и вопрос личных отношений. Я считаю реалистичным преследовать общую цель, устанавливать правила игры и договариваться друг с другом. Те, кто добьется успеха, должны сформировать коалицию и работать вместе. Да, это классическая модель, которая работает везде. Если, например, приближаются выборы, то формирование альянсов во время этих выборов - да. Но сформировать альянс, в котором будет 15 или 20 сил, просто нереально, это не сработает, давайте не будем обманывать себя. Добрые пожелания не всегда являются рабочей формулой", - сказал Кочарян.

На уточнение, какой главный фактор или факторы помешали Левону Тер-Петросяну, его правительству, Сержу Саргсяну и Николу Пашиняну создать сильное государство, которое бы противостояло Азербайджану, и катастрофа 2020 года не произошла бы, закрепив результат 12 мая 1994 года, второй президент Армении отметил, что подобной постановкой вопроса не согласен.

"Я был президентом 10 лет. За эти 10 лет Вы когда-нибудь слышали какие-либо наглые заявления со стороны Азербайджана, какие-либо шаги, которые могли бы вызвать подозрения у нашей общественности в том, что мы не защищены? Случалось ли что-то подобное? У меня вообще не было такого беспокойства. Качественные показатели нашей армии были на шаг впереди Азербайджана. Если они где-то допускали какую-то неосторожность, мы им вдвойне отвечали. Нельзя сказать, что не мы создали эту страну. Мы создали, и я должен сказать, после меня, было уделено много внимания вопросам безопасности, но я вам это в общих чертах объяснил. По-русски говорят "ломать не строить". Можно что-то строить много лет, но разрушить это можно за 1-2 года", - отметил политик.

Кочарян констатировал, что действующий премьер Армении в последнее время вторит, что мол "Мир - это буквально наш инструмент безопасности", но ведь мир - это продукт безопасности, как он может быть инструментом?

"Чтобы получить этот продукт, вы решаете вопросы безопасности. Когда они говорят, что мир - это инструмент, значит, эти люди не понимают фундаментальных вопросов. Теперь, когда вы сделали выбор вместе со всей нацией, сели в автобус, водитель которого не умеет водить. Он не умеет водить, не знает направления, не знает, куда нажимать на тормоза, не знает, где находится другое. Сидим в этом автобусе и кричим "ура". Я бы очень хотел иметь такой романтичный народ и очень прагматичного лидера. Мне кажется, что это было бы лучше всего: прагматичный лидер и романтичный народ, потому что всем народам нужен этот романтизм. Но когда лидер выходит за рамки прагматизма и становится романтиком, этот романтизм становится проблемой для людей", - отметил бывший президент Армении.

Он еще раз повторил, что человек, который не на своем месте, - это проблема. Кочарян отметил, что эта война не должна была случиться. "Эту войну спровоцировали мы, армяне, правительство Армении. Да, они провалили переговоры, сделали безответственные и громкие заявления, сделали все, чтобы Турция всеми силами поддержала Азербайджан, и в итоге мы получили это. Теперь выясняется, что виноваты все. Оказывается, они сдали Арцах в 1991 году, по Алматинской декларации", - заметил политический деятель.

Кочарян заметил, что недавно в ООН состоялось голосование по антироссийской резолюции. США проголосовали против, Армения проголосовала за. "Ладно, ты ведь не дурак, правда? Чего ты хочешь? Сегодня 60% оборота от нашей торговли приходится на Россию. В мое время торговля с Евросоюзом составляла около 22-24% от внешнеторгового оборота. Сейчас всего 6-7%. Торговля с Россией тогда составляла 25%, сейчас - 55-60%. Неужели вы не понимаете, что после подобного шага у вас могут возникнуть проблемы, из которых вы не сможете выбраться? Хорошо, вы и ваша семья не будете голодать, но что будет делать все ваше сельское хозяйство, что будут делать люди, и такой уровень безответственности меня поражает, честно говоря", - продолжил он.

Вместе с тем Кочарян заявил, что не считает сейчас реальным говорить о зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха, но гарантии безопасности - это резолюция ООН, представители, определенный автономный статус, который был бы гарантирован международными договорами, международная наблюдательная миссия.

"Я это понимаю, но зону безопасности трудно себе представить, и она нереальна. Конечно, вы можете задать этот вопрос, но, по моему мнению, реалистичная картина - это определенные гарантии безопасности. Гарантии также подразумевают определенное присутствие. Чем больше это присутствие, тем лучше, и это зависит исключительно от процесса переговоров. Чего вы добиваетесь? Во-первых, ставите ли вы перед собой эту цель или нет? Республика Армения не ставит перед собой такую цель. Что сделала Армения? Представьте себе, что там стояли российские войска, 2000 человек, обеспечивали безопасность и неплохо выполняли свою работу, скажу я вам, до определенного момента. И в это время лидер Армении едет в Прагу и говорит: "Я признаю Арцах в составе Азербайджана". Русские не ведут переговоров, не занимают никакой позиции. Вы понимаете? Вы серьезно думаете, что Россия - это та страна, с которой можно так обращаться? В международных отношениях так не бывает. По сути, они тем самым убрали кресло из-под России, как посредника. Они говорят: "Это вы, это Карабах, это Азербайджан, идите и договаривайтесь друг с другом". Такого не бывает в международных отношениях. Нет, этого просто не происходит. И, по сути, они отняли у России место посредника. Они говорят: "Вы, Карабах, Азербайджан, идите и договаривайтесь друг с другом". Азербайджан говорит: "Но вы же посредник между нами и Арменией". Возможно ли, что вы сейчас представляете Карабах? А теперь они выбили из-под ног России кресло посредника, и еще претензии предъявляют: "Почему вы сделали то, не сделали это?" Именно за такие ошибки приходится платить чрезвычайно высокую цену", - резюмировал он.