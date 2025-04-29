Вторник, 29 Апреля 2025 11:00

АрмИнфо. Армения проиграла 44дневную войну осени 2020 года по очень субъективным причинам. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со слушателями и преподавателями "Армянского Университета".

На уточнение, как так получилось, что 150 тысячный Нагорный Карабах в своем время победил 5 миллионный Азербайджан, Кочарян предложил сравнить карабахское движение и первую победоносную войну с последующими войнами для интерактивности беседы.

Второй президент Армении констатировал, что было три, а не две войны за Нагорный Карабах. "Первая война - победоносная война 1991-1994 годов, вторая, которую обычно называют Четырехдневной войной, в апреле 2016 года, которую я бы оценил, так сказать, ничьей. У нас были определенные территориальные потери, всего около 600-800 гектаров, но дипломатическое достижение также было очевидно. Я бы даже сказал, что мы вышли из той войны с небольшим плюсом, а следующую войну, ту, что была в 2020 году, мы просто проиграли, и, по моей оценке, по моему убеждению, по очень и очень субъективным причинам", - отметил Кочарян.

Говоря о преимущества первой войны, второй президент констатировал, что Нагорный Карабах с населением в 150 000 человек одержал победу над Азербайджаном, который в то время имел население в 7,5 миллионов человек, и это в условиях, когда в это время в Армении был энергетический кризис, достаточно серьезные проблемы.

"Во-первых, мы в Карабахе были убеждены, что у карабахцев вообще нет возможности жить в составе Азербайджана. Это экзистенциальная проблема, и эта опасность, особенно после Сумгаита, была настолько реальна для всех нас, что она объединила всех жителей Карабаха. Не

имело значения, любил ли кто-то другого или нет. Просто общая опасность объединила весь народ. Вероятно, это был один из главных факторов. Достаточно высокий уровень организации, в целом по Карабаху, может быть, это советское воспитание, но уровень образования в Карабахе, если сравнивать с Азербайджаном, был намного выше. Люди были гораздо более дисциплинированными во всех вопросах, и эта дисциплина и организованность сыграли значительную роль, когда разваливался Советский Союз, когда, грубо говоря, бардак царил практически во всех сферах, но мы смогли организоваться и организовались достаточно эффективно", - продолжил политик.

Он к этому добавил достаточно подготовленный Советским Союзом мобилизационный ресурс. "Когда мы формировали армию в Карабахе, у нас практически не было недостатка в людях с военными специальностями. Просто очень легкая подготовка, очень легкое вмешательство, и люди были готовы, это были готовые солдаты, и был достаточно серьезный офицерский корпус из жителей Карабаха, которые приехали в Карабах и вложили свой опыт в военную деятельность. Очень важным фактором в то время была информация, которая шла из Карабаха и Карабахского движения, а затем с 1991 по 1994 год с поля боя. Было правдивое освещение как успехов, так и неудач", - заметил Кочарян.

По его словам, представление реальной ситуации - было чрезвычайно важным обстоятельством, поскольку без него просто невозможно построить доверие между армией, народом и властью.

"Еще одно очень важное обстоятельство: во всех войнах, а в первую войну особенно, азербайджанцы имели количественное преимущество по всем компонентам: людским, финансовым, военной технике, боеприпасам. Основные крупные резервы и воинские части Советского Союза располагались в Азербайджане и Грузии, и все это просто досталось Азербайджану. В Армении почти ничего не было. В Балаховите был небольшой склад боеприпасов, но в первые же годы войны случился пожар, и склад был полностью уничтожен. Но разница была в том, что у нас было качественное отличие во всех компонентах: организованности, знаниях и мобилизации, которую необходимо было сформировать. Другим обстоятельством, которое сработало в нашу пользу, была нестабильность в Азербайджане, постоянная смена власти. Это была история о курице и яйце. Они терпели поражение, это поражение приводило к смене правительства, смена правительства приводила к новым поражениям, и этот цикл продолжался", - сказал Кочарян, заметив, что пока он был президентом Арцаха в Азербайджане сменилось 5 президентов. Он подчеркнул, что в то время власть в Армении была гораздо более стабильной, были внутриполитические проблемы, но эта ситуация была несопоставима с Азербайджаном.

Говоря о Четырехдневной войне 2016 году, Кочарян начал представлять факты, работающие против Армении, а именно: стабильность в Азербайджане, меж тем как в Армении уже был определенный уровень внутренней напряженности.

Второй президент обратил внимание на подрывную работу, проводимую в Армении многочисленные НПО. Кочарян заметил, что лишь недавно стало известно, сколько денег USAID потратило на создание и внедрение подобных систем в таких странах, как Армения, которая сыграла очень серьезную роль в разрушении как внутриполитического, так и национального единства в Армении.

"А что еще работало против нас? Азербайджанская армия была гораздо более боеспособной, чем во время первой войны. Итак, они сделали выводы и очень последовательно готовились к новой войне, и впервые стало очевидно, что беспилотники будут играть серьезную роль в будущих войнах. Это должно было стать очень серьезным сигналом к серьезным изменениям в нашем понимании того, какой может быть следующая война.

Но, повторяю, качественно армянская армия была боеспособна, и эта боеспособность была продемонстрирована в ходе четырехдневной войны. Повторяю, была опасность, проблемы уже были видны, а это значит, что нужно было посмотреть на текущую ситуацию совсем под другим углом и принять кардинальные меры. Я знаю, что власти пытались предпринять достаточно серьезные шаги, они их предпринимали, но все изменилось после 2018 года, потому что, позвольте мне здесь раскрыть скобки, они действительно предпринимали серьезные шаги, касающиеся и отношения к ПВО, и беспилотникам, и структуры армии. Оснащение передовой линии различным оборудованием, позволяющим выполнять превентивные действия. Что же мы имеем с октября 2020 года? Поляризация общества в Армении уже достигла фантастического уровня, общество разделилось на черных, белых, старых, новых, грабителей и грабителей, и все это распространялось не только на политическом уровне, но и проецировалось на армию", - продолжил политик.

Он заметил, что генералов запугивали, и в общественном сознании на тот момент генералы стали восприниматься как прослойка, которая грабила армию и не имела к армии никакого отношения, и уже тогда я понял, что генералы с боевым прошлым стали чаще появляться в общественных местах в гражданской одежде.

"Это был инструмент подрыва армии, ее уничтожения. Было ли это сделано осознанно или неосознанно, я не знаю, и не хочу давать оценку в данном случае, но это был факт. Если бы кто-то из вас изучил прессу 2018, 2019, 2020 годов, то вы бы увидели, что это была одна из главных, первостепенных тем в информационном поле, и это не могло не оказать серьезного влияния на армию, потому что запугивание командного состава в информационном поле происходило каждый день. В то время ситуация в стране в целом существенно изменилась, изменилась модель правления, и популизм действительно стал серьезным фактором, практически во всем", - заметил Кочарян.

Политик заметил, что люди, пришедшие к власти в 2018 году проигнорировали те необходимые реформы, которые нужно было сделать после уроков, полученных в 4- дневной войне, а главной темой в ВС была клубничная реформа, а не боеготовность сил.

"Я был в Карабахе на третий день после начала войны. Я пробыл в Карабахе две недели, и должен сказать, что после моего приезда, на второй или третий день, я попросил и Бако Саакяна, и Аркадия Гукасяна организовать встречу с Араиком Арутюняном. Моим главным посланием было сделать все возможное, чтобы остановить войну, ведь каждый день войны приносит все больше проблем, потому что мы не готовы. В этом виде, в этой изменившейся ситуации у вас не будет победы. Тогда Араик Арутюнян заявил: "Если я встречусь с Кочаряном, Пашинян меня съест". Бако Саакян передал мне это дословно. И получили в Карабахе то, что получили. Уже в 2016 году появились первые ласточки, из которых просто надо было сделать очень серьезные выводы, не покупать Су-30 ради селфи, нужны были зенитные системы, нужны были очень серьезные инвестиции в ПВО, но этого сделано не было. Вот основные причины, по которым мы пережили эту эволюцию в 1991-1994 годах, войну в 2016 году, которая была интересна тем, что была очень короткой, но предопределила тенденцию, и мы, по сути, не сделали никаких выводов из нее. Итак, придем к следующему выводу: за это время мы начали уступать Азербайджану не только практически по всем количественным показателям, но и начали резко уступать в качественных вопросах, связанных с вопросами нашей безопасности", - резюмировал Кочарян.