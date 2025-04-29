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 Вторник, 29 Апреля 2025 11:00
Марианна Мкртчян

Роберт Кочарян: Армения проиграла 44дневную войну осени 2020 года по очень субъективным причинам

Роберт Кочарян: Армения проиграла 44дневную войну осени 2020 года по очень субъективным причинам

АрмИнфо. Армения проиграла 44дневную войну осени 2020 года по очень субъективным причинам. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со слушателями и преподавателями "Армянского Университета".

На уточнение, как так получилось, что 150 тысячный Нагорный Карабах в своем время победил 5 миллионный Азербайджан, Кочарян предложил сравнить карабахское движение и первую победоносную войну с последующими войнами для интерактивности беседы.

Второй президент Армении констатировал, что было три, а не две войны за Нагорный Карабах. "Первая война - победоносная война 1991-1994 годов, вторая, которую обычно называют Четырехдневной войной, в апреле 2016 года, которую я бы оценил, так сказать, ничьей. У нас были определенные территориальные потери, всего около 600-800 гектаров, но дипломатическое достижение также было очевидно. Я бы даже сказал, что мы вышли из той войны с небольшим плюсом, а следующую войну, ту, что была в 2020 году, мы просто проиграли, и, по моей оценке, по моему убеждению, по очень и очень субъективным причинам", - отметил Кочарян.

Говоря о преимущества первой войны, второй президент констатировал, что Нагорный Карабах с населением в 150 000 человек одержал победу над Азербайджаном, который в то время имел население в 7,5 миллионов человек, и это в условиях, когда в это время в Армении был энергетический кризис, достаточно серьезные проблемы.

"Во-первых, мы в Карабахе были убеждены, что у карабахцев вообще нет возможности жить в составе Азербайджана. Это экзистенциальная проблема, и эта опасность, особенно после Сумгаита, была настолько реальна для всех нас, что она объединила всех жителей Карабаха. Не

имело значения, любил ли кто-то другого или нет. Просто общая опасность объединила весь народ. Вероятно, это был один из главных факторов. Достаточно высокий уровень организации, в целом по Карабаху, может быть, это советское воспитание, но уровень образования в Карабахе, если сравнивать с Азербайджаном, был намного выше. Люди были гораздо более дисциплинированными во всех вопросах, и эта дисциплина и организованность сыграли значительную роль, когда разваливался Советский Союз, когда, грубо говоря, бардак царил практически во всех сферах, но мы смогли организоваться и организовались достаточно эффективно", - продолжил политик.

Он к этому добавил достаточно подготовленный Советским Союзом мобилизационный ресурс. "Когда мы формировали армию в Карабахе, у нас практически не было недостатка в людях с военными специальностями. Просто очень легкая подготовка, очень легкое вмешательство, и люди были готовы, это были готовые солдаты, и был достаточно серьезный офицерский корпус из жителей Карабаха, которые приехали в Карабах и вложили свой опыт в военную деятельность. Очень важным фактором в то время была информация, которая шла из Карабаха и Карабахского движения, а затем с 1991 по 1994 год с поля боя. Было правдивое освещение как успехов, так и неудач", - заметил Кочарян.

По его словам, представление реальной ситуации - было чрезвычайно важным обстоятельством, поскольку без него просто невозможно построить доверие между армией, народом и властью.

"Еще одно очень важное обстоятельство: во всех войнах, а в первую войну особенно, азербайджанцы имели количественное преимущество по всем компонентам: людским, финансовым, военной технике, боеприпасам. Основные крупные резервы и воинские части Советского Союза располагались в Азербайджане и Грузии, и все это просто досталось Азербайджану. В Армении почти ничего не было. В Балаховите был небольшой склад боеприпасов, но в первые же годы войны случился пожар, и склад был полностью уничтожен. Но разница была в том, что у нас было качественное отличие во всех компонентах: организованности, знаниях и мобилизации, которую необходимо было сформировать. Другим обстоятельством, которое сработало в нашу пользу, была нестабильность в Азербайджане, постоянная смена власти. Это была история о курице и яйце.  Они терпели поражение, это поражение приводило к смене правительства, смена правительства приводила к новым поражениям, и этот цикл продолжался", - сказал Кочарян, заметив, что пока он был президентом Арцаха в Азербайджане сменилось 5 президентов.  Он подчеркнул, что в то время власть в Армении была гораздо более стабильной, были внутриполитические проблемы, но эта ситуация была несопоставима с Азербайджаном.

Говоря о Четырехдневной войне 2016 году, Кочарян начал представлять факты, работающие против Армении, а именно: стабильность в Азербайджане, меж тем как в Армении уже был определенный уровень внутренней напряженности.

Второй президент обратил внимание на подрывную работу, проводимую в Армении многочисленные НПО. Кочарян заметил, что лишь недавно стало известно, сколько денег USAID потратило на создание и внедрение подобных систем в таких странах, как Армения, которая сыграла очень серьезную роль в разрушении как внутриполитического, так и национального единства в Армении.

"А что еще работало против нас? Азербайджанская армия была гораздо более боеспособной, чем во время первой войны. Итак, они сделали выводы и очень последовательно готовились к новой войне, и впервые стало очевидно, что беспилотники будут играть серьезную роль в будущих войнах. Это должно было стать очень серьезным сигналом к серьезным изменениям в нашем понимании того, какой может быть следующая война.

Но, повторяю, качественно армянская армия была боеспособна, и эта боеспособность была продемонстрирована в ходе четырехдневной войны. Повторяю, была опасность, проблемы уже были видны, а это значит, что нужно было посмотреть на текущую ситуацию совсем под другим углом и принять кардинальные меры. Я знаю, что власти пытались предпринять достаточно серьезные шаги, они их предпринимали, но все изменилось после 2018 года, потому что, позвольте мне здесь раскрыть скобки, они действительно предпринимали серьезные шаги, касающиеся и отношения к ПВО, и беспилотникам, и структуры армии. Оснащение передовой линии различным оборудованием, позволяющим выполнять превентивные действия. Что же мы имеем с октября 2020 года? Поляризация общества в Армении уже достигла фантастического уровня, общество разделилось на черных, белых, старых, новых, грабителей и грабителей, и все это распространялось не только на политическом уровне, но и проецировалось на армию", - продолжил политик.

Он заметил, что генералов запугивали, и в общественном сознании на тот момент генералы стали восприниматься как прослойка, которая грабила армию и не имела к армии никакого отношения, и уже тогда я понял, что генералы с боевым прошлым стали чаще появляться в общественных местах в гражданской одежде.

"Это был инструмент подрыва армии, ее уничтожения. Было ли это сделано осознанно или неосознанно, я не знаю, и не хочу давать оценку в данном случае, но это был факт.  Если бы кто-то из вас изучил прессу 2018, 2019, 2020 годов, то вы бы увидели, что это была одна из главных, первостепенных тем в информационном поле, и это не могло не оказать серьезного влияния на армию, потому что запугивание командного состава в информационном поле происходило каждый день. В то время ситуация в стране в целом существенно изменилась, изменилась модель правления, и популизм действительно стал серьезным фактором, практически во всем", - заметил Кочарян.

Политик заметил, что люди, пришедшие к власти в 2018 году проигнорировали те необходимые реформы, которые нужно было сделать после уроков, полученных в 4- дневной войне, а главной темой в ВС была клубничная реформа, а не боеготовность сил.

"Я был в Карабахе на третий день после начала войны. Я пробыл в Карабахе две недели, и должен сказать, что после моего приезда, на второй или третий день, я попросил и Бако Саакяна, и Аркадия Гукасяна организовать встречу с Араиком Арутюняном. Моим главным посланием было сделать все возможное, чтобы остановить войну, ведь каждый день войны приносит все больше проблем, потому что мы не готовы. В этом виде, в этой изменившейся ситуации у вас не будет победы. Тогда Араик Арутюнян заявил: "Если я встречусь с Кочаряном, Пашинян меня съест". Бако Саакян передал мне это дословно. И получили в Карабахе то, что получили. Уже в 2016 году появились первые ласточки, из которых просто надо было сделать очень серьезные выводы, не покупать Су-30 ради селфи,  нужны были зенитные системы, нужны были очень серьезные инвестиции в ПВО, но этого сделано не было. Вот основные причины, по которым мы пережили эту эволюцию в 1991-1994 годах, войну в 2016 году, которая была интересна тем, что была очень короткой, но предопределила тенденцию, и мы, по сути, не сделали никаких выводов из нее. Итак, придем к следующему выводу: за это время мы начали уступать Азербайджану не только практически по всем количественным показателям, но и начали резко уступать в качественных вопросах, связанных с вопросами нашей безопасности", - резюмировал Кочарян. 

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