Вторник, 29 Апреля 2025 10:56

АрмИнфо. В Армении произошло очередное землетрясение.

Согласно сообщению Сейсмологической службы МВД РА, землетрясение магнитудой 3,3 произошло 29 апреля в 03:40 по местному времени в 8 км к юго-востоку от села Бавра на армяно-грузинской границе.

В эпицентре сила подземных толчков составила 4-5 баллов. Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Газанчи и Мец Сепасар Ширакской области Армении.