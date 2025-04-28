Понедельник, 28 Апреля 2025 21:14

АрмИнфо.28 апреля в компании «Южно-Кавказская железная дорога» отметили Всемирный день охраны труда, который в 2025 году посвящен информационным технологиям в сфере охраны труда: «Революционные подходы к безопасности и гигиене труда. Роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочих местах».

Начальник Отдела по охране труда, производственной и пожарной безопасности ЮКЖД Карине Амбарцумян сообщила, что прошедшая неделя в компании была объявлена неделей охраны труда. В ее рамках в коллективах предприятий компании были отработаны навыки по грамотному применению СИЗ, прошли мероприятия, направленные на повышение уровня организации работ по охране труда и ведению соответствующей документации.

«Уже четвертый год мы в ЮКЖД отмечаем профессиональный праздник в рабочем порядке – проводим своеобразный экзамен по теории и практике для наших специалистов по охране труда. За эти годы в компании возросло как понимание критичности соблюдения правил безопасности труда, так и повысился уровень подготовки наших специалистов. Планируем и дальше работать над повышением квалификации наших сотрудников», - отметила Амбарцумян.

Ряд мероприятий был завершен проведением конкурсов среди инженеров охраны труда ЮКЖД, тематических дискуссий и обменом опыта в профессиональной сфере.

Руководство ЮКЖД отводит данному ряду вопросов важное значение, отметил в общении с профильными специалистами генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников. «Жизнь и здоровье наших сотрудников – является приоритетом для ЮКЖД, и обеспечение безопасного труда находится в вашей компетенции, - обратился он к инженерам по охране труда. – Решение этого ряда вопросов налагает на вас большую ответственность и должно быть приоритетом и для вас. По большому счету, все можно наработать, кроме здоровья и жизни».

Празднование Всемирного дня охраны труда направлено на привлечение внимания общественности к вопросам соблюдения прав трудящихся, а также обеспечения безопасных условий для всех работников независимо от их должности, сферы деятельности, заработной платы или места проживания. По данным МОТ, ежегодно в результате несчастных случаев на работе погибают и получают серьезные травмы более 2 млн человек, поэтому большая часть тематических мероприятий направлена на снижение травматизма среди сотрудников.