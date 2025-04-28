Понедельник, 28 Апреля 2025 21:05

АрмИнфо. Русский дом в Армении и компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) провели акцию по высадке памятной аллеи у музея братьев Микоян в армянском селе Санаин Лорийской области республики.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, музей братьев Микоян посвящен жизни и деятельности двух выдающихся уроженцев Санаина - крупнейшего советского государственного деятеля Анастаса Микояна и знаменитого авиаконструктора Артема Микояна.

К акции присоединились участники флагманского проекта Россотрудничества "Новое поколение", представители общественных организаций, школьники, волонтеры. Музей посетил также внук Анастаса Микояна, известный музыкант, композитор, продюсер и режиссер Стас Намин. Он рассказал интересные эпизоды из биографии своего деда, о котором написал книгу, и пообещал оказать содействие музею.

Врио руководителя Русского дома в Армении Виктория Дерипаско сообщила журналистам, что памятная аллея из туй высажена вместо погибшей аллеи самшитов.

"Мы начали искать партнеров и возможность восстановить аллею. Вместе с нашими партнерами из ЮКЖД мы изыскали возможность для того, чтобы приобрести деревья, пригласить сюда неравнодушных волонтеров из числа дипломатов российского посольства, сотрудников ЮКЖД, сотрудников Русского дома, ребят со 102-й военной базы и наших ребят, которые с нами дружат, кто ездит по нашим программам из Армении в Россию, это "Новое поколение"... И вот мы сюда приехали в канун 80-летия Победы... Мы посадили 80 туй", - отметила Дерипаско.

По ее словам, туи более устойчивы к различного рода заболеваниям, красиво растут и будут много лет радовать не только местных жителей, но и туристов, которые сюда приедут. "Для нас, для нашего Российского центра науки и культуры этот музей - точка притяжения, такой мостик через всю историю между Арменией и Россией, между Советским Союзом и новой Арменией, и новой Россией. И сохранение памяти - это наша первая задача", - заявила она.

По словам гендиректора ЮКЖД Алексея Мельникова, 80 туй символизируют 80 лет, прошедших со дня Великой Победы. "Нам приятно, что мы это делаем здесь, в Санаине, рядом с музеем братьев Микоян, которые внесли огромный вклад и в Победу советского народа, и в строительство Советского Союза. У нас общее пошлое и мы все понимаем какой огромный вклад был внесен и железнодорожниками Армении, и жителями Армении в нашу общую победу. Поэтому не провести эту работу было нельзя. Я надеюсь, что эти деревья вырастут, и будут радовать всех посетителей этого замечательного музея, и еще не раз напомнят о том великом прошлом, которое у нас было", - отметил Мельников.