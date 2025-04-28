Понедельник, 28 Апреля 2025 21:03

АрмИнфо.Глава Минюста Армении назвала <манупиляцией> попытки сузить сферу применения закона <О конфискации имущества незаконного происхождения> после решения Конституционного суда.

<Делается попытка сузить основания возбуждения производства по делам о незаконном имуществе. Основания, которые ограничены и по 4 случаям касаются только уголовного производства, связать с этими уголовными делами, не затрагивая тот аспект, что лицо, проходящее по уголовному делу, является или нет должностным лицом>, - отметила она 28 апреля в беседе с журналистами.

По ее словам, если интерпретировать решение КС, <в том виде, в каком оно есть>, то ограничений рамок, по сути, не предвидеться. При этом возникнет необходимость в пересмотре исков, их уточнении, добавила министр.

Как считает глава минюста, в случае с должностным лицом ограничений в связи с совершением преступления не будет. Если же речь идет о физическом лице, не являющемся должностным лицом, то, указала министр, в этом случае должна быть прямая или косвенная связь между совершением преступления или предполагаемом имуществе незаконного происхождения.

Ранее Конституционный суд Армении признал соответствие Закона <О конфискации имущества незаконного происхождения> Основному закону страны. КС вынес решение 16 апреля по итогам письменного рассмотрения дела на основании жалобы парламентской оппозиции от 2022 года, которая требовала признать закон неконституционным.

В решении указано: <Исходя из результатов рассмотрения дела и руководствуясь частью 1 статьи 167, пунктом 1 статьи 168, пунктом 2 части 1 статьи 169, частями 1 и 2 статьи 170 Конституции, а также статьями 63, 64 и 68 Конституционного закона "О Конституционном суде", Конституционный суд постановил:

1. Пункты 5 и 6 части 1 статьи 5 Закона в сочетании с частью 1 статьи 24 соответствуют Конституции в том толковании, что подлежащим

конфискации является имущество, приобретённое после вступления должностного лица в должность. 2. Пункты 1-4 части 1 статьи 5 Закона в сочетании с частью 1 статьи 24 соответствуют Конституции при условии, что конфискации подлежит имущество, связанное с соответствующим преступлением. 3. Остальные положения закона, оспариваемые Заявителем, в пределах представленных обоснований, признаны соответствующими Конституции на основании абстрактной проверки. 4. В соответствии с частью 2 статьи 170 Конституции настоящее решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования>, - говорится в постановлении Суда. 8 июля 2022 года КС принял процессуальное решение обратиться в Венецианскую комиссию за консультативным заключением по данному закону. Ответ комиссии не был однозначно положительным или отрицательным. В комиссии отметили, что по европейским и международным стандартам конфискация имущества незаконного происхождения может служить эффективным инструментом в борьбе с коррупцией в государстве и предотвращать незаконное приобретение имущества. Однако этот инструмент должен применяться в разумных пределах и сопровождаться эффективными процедурными гарантиями. Напомним, 15 апреля 2020 года парламент Армении принял законопроект о конфискации незаконно нажитого имущества граждан, стоимость которого превышает $100 тыс. Проверку может проходить имущество, приобретенное максимум за 10 лет до проверки. В исключительных случаях, при наличии веских доказательств, расследование может затрагивать период с 1991 года. Впервые суд в Армении вынес вердикт о конфискации незаконного имущества в марте 2023 года.